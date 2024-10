Baldur's Gate 3: Spieler erlebt immer wieder eine mörderische Überraschung beim Rasten, aber die Lösung ist überraschend simpel

Ein Spieler meldet sich bei Reddit, weil er ein ernstes Problem mit Wyll hat.

Larians Meisterwerk Baldur’s Gate 3 ist schon über ein Jahr alt – und lässt seinen Spielerinnen und Spielern bekanntermaßen eine unglaublich große Freiheit. Wie ihr Quests angeht oder eure Charaktere entwickelt, bleibt euch überlassen. Für ein Problem gibt es viele Lösungen.

Doch Vorsicht! Das bedeutet auch, dass man sich sehr gut überlegen sollte, was man in dem Spiel tut und gewissermaßen das Kleingedruckte lesen. Das merkte nun auch Spieler, der auf Reddit um Rat fragte.

»Es ist seltsam«

Im Subreddit BG3 wendete sich der User major1166 mit einem Problem an die Community. Offenbar lag Hexenmeister Wyll immer blutüberströmt im Camp, wenn der Spieler mit seiner Party ins Camp zurückkehrte.

Das Problem sei aufgetreten, nachdem der User Wylls Klasse geändert und aus dem Hexenmeister einen Kleriker gemacht hatte, um seine Party nach jeder langen Rast zu buffen. Mit den Worten »es ist seltsam«, schließt der verzweifelt wirkende User seinen Post.

Weniger Probleme hatte dagegen unsere Kollegin Steffi mit ihrem aktuellen Wurf-Build für die Barbarin Karlach. Was die so drauf hat, seht ihr in unserem Video:

5:15 Baldur's Gate 3: Karlach und Schattenherz erledigen eine ganze Duergar-Mannschaft zu zweit

Autoplay

»Ich brauche ein besseres Leseverständnis«

Die Antwort auf das Problem von major1166 ließ im Subreddit nicht lange auf sich warten. Der User GeeWillick macht darauf aufmerksam, dass major1166 Wyll Schützendes Band (engl. Warding Bond) wirken lässt.

Das ist ein Bannzauber des 2. Grades für Kleriker. Der beschützt einen Verbündeten, der unter anderem dadurch Resistenzen gegen alle Schadensarten erhält. Allerdings erleidet der Zauberwirker immer dann Schaden in derselben Höhe wie der Verbündete.

Schützendes Band (engl.: Warding Bond) ist ein Bannzauber 2. Grades.

Und genau das scheint die Lösung zu sein: Der User major1166 wirkt mit seinem Wyll den Zauber Schützendes Band auf einen anderen Charakter. Der zum Kleriker umfunktionierte Hexenmeister bekommt dadurch offenbar so viele Schaden ab, dass er stirbt - obwohl sich Wyll eigentlich im Camp aufhält und gar nicht kämpft.

Diese Möglichkeit hat der Spieler allem Anschein nach gar nicht in Betracht gezogen, denn er schreibt:

Ich brauche ein besseres Leseverständnis. Vielen Dank!

Die Community amüsiert sich indes köstlich darüber. So schreibt etwa pinkorangegold:

Ich weine echte Tränen, das ist so lustig.

Und froz-troll schreibt:

Du hast Wyll in eine lebende Voodoo-Puppe verwandelt, ohne es zu wissen. Das ist schon eine Leistung auf DnD-Niveau.

Andere wiederum geben den Tipp, dass der Spieler künftig besser einen Mietling für den Zauber verwenden sollte.

Nach dem gewaltigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 fragen sich viele Fans, wann das nächste Rollenspiel aus dem Hause Larian erscheint. Anfang Oktober 2024 nannte CEO Swen Vincke einen Zeitrahmen: 2029 könnte es soweit sein.

Wenig später nannte er diese Aussage allerdings einen Scherz. Er wolle nicht auf ein Datum festgenagelt werden. Das Spiel werde veröffentlicht, wenn es fertig ist.