Barbie schafft gerade etwas, das sonst nur Marvel-Helden und dicke Filmreihen gebacken kriegen

Das sieht ganz schön vielversprechend für Barbie (und Ken) aus. Bildquelle: Warner Bros.

Der Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling legt gerade einen beispiellosen Kinostart in. Das knallpinke Leinwand-Abenteuer von Regisseurin Greta Gerwig hat an seinem ersten Tag bereits über 70,5 Millionen Dollar eingespielt - und das nur in den USA (via TheWrap).

Barbie holt zu Super Mario auf

Damit gelingt Barbie der bisher erfolgreichste Kinostart von 2023. Zum Vergleich: Andere Film-Schwergewichte wie Spider-Man: Across the Spider Verse oder Super Mario Bros. kamen nur auf 51,8 beziehungsweise 54,8 Millionen US-Dollar.

Das dürfte es mit dem Lauf von Barbie aber natürlich noch lange nicht gewesen sein: Dass der Film an seinem Release-Wochenende Super Mario mit insgesamt 146 Millionen US-Dollar entthront, ist durchaus wahrscheinlich. The Wrap zufolge könnte Barbie tatsächlich auf 150 Millionen kommen.

Allerdings dürfte es langfristig spannend werden, ob Barbie auch die 1,3 Milliarden des Mario-Films knackt. Fest steht aber schon einmal, dass Greta Gerwigs Projekt damit das Zeug zu einem der fünf Filme hat, die den besten Start für Warner Bros. hinlegen - ein Erfolg, den das Filmstudio nach mehreren DC-Flops bitter nötig hat.

2:41 Barbie: Trailer mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist knallpink und nur ein bisschen verrückt

Barbie hält sogar mit Marvel-Helden mit

Kein selbstverständliches Ergebnis: Barbie gelingt in Anbetracht dieser Zahlen etwas, das in der Regel fast nur noch Superhelden-Filme des Marvel Cinematic Universe oder vergleichbar etablierte und langlebige Reihen schaffen. Natürlich hat Barbie eine ikonische Spielzeugmarke, die dem Kinofilm den Rücken stärkt und das Meme-Karussell um Barbenheimer dürfte ebenfalls seinen Beitrag geleistet haben.

Barbie fährt starke Kritiken ein: Dass Barbie einen so erfolgreichen Kinostart hinlegt, ist aber allemal bemerkenswert und es bleibt spannend, wie viel der Film über seine gesamte Laufzeit noch einnehmen wird. Auf Metacritic kommt Barbie übrigens auf einen Durchschnittswert von stolzen 80 Punkten, auf RottenTomatoes sind es sogar 90.

Oppenheimer peilt wiederum ein ähnlich starkes Ergebnis an: Prognosen zufolge kommt der neueste Film von Christopher Nolan wahrscheinlich auf ein Release-Wochenende von 70 Millionen US-Dollar. Für ein Historien-Drama mit R-Rating, das kaum Action bietet, mindestens genauso beachtlich.

Habt ihr Barbie und/oder Oppenheimer bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der jeweilige Film gefallen? Was ist euer bisheriges Kino-Highlight 2023 und auf welchen noch kommenden Film freut ihr euch weiterhin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!