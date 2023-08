Barbie spielt über eine Milliarde Dollar ein, aber ein anderer Film hat 2023 weiterhin die Nase vorn

Da ist gute Laune angesagt, zurecht: Barbie hat einen fulminanten Start in den Kinos erlebt.

Ein Traumhaus, ein Auto für gutes und eines für schlechtes Wetter, eine Pferdekutsche und noch Schuhe. Wählerisch muss Barbie beim Shoppen nicht sein, denn ihr Konto dürfte nach diesem Start an den Kinokassen einige Nullen mehr aufweisen: mit knapp über einer Milliarde Dollar sortiert sich der Film auf Platz 2 der Liste der erfolgreichsten Filmstarts für das Jahr 2023 ein.

Platz 1 deutlich verfehlt, dennoch einzigartig

Für den Spitzenplatz reicht es indes nicht. Denn mit 1,36 Milliarden US-Dollar bleibt Super Mario Bros. unangefochtener Spitzenreiter. Aber Barbie schafft etwas, was vor ihm kein anderer erreicht hat und diese besondere Errungenschaft passt thematisch wie das pinke Outfit zu der berühmten Spielzeugfigur:

Es ist der erste Live-Action-Film, bei dem eine Frau alleine Regie geführt hat, der die beachtliche Einspielmarke der Milliarde beim Box Office übersprungen hat. Selbstverständlich kommt damit automatisch eine weitere Auszeichnung hinzu: Barbie ist der erfolgreiche Spielfilm unter rein weiblicher Regie.

Die US-amerikanische Filmregisseurin Greta Celeste Gerwig hat damit wahrlich eine unübersehbare Marke in Hollywood gesetzt. Ferner zeichnet sie bei dem Hit ebenfalls als Ausführende Produzentin und gemeinsam mit ihrem männlichen Kollegen Noah Baumbach für das Drehbuch verantwortlich.

Was wir über den neuen Barbie-Film denken, könnt ihr in unserer ausführlichen Review nachlesen.

1:39 Barbie: Im neuen Trailer zum knallpinken Kinofilm dreht sich alles um die Musik

Im obigen Trailer stellt sich vor allem der Soundtrack des Filmes vor, damit ihr wisst, was ihr während des wilden Gesellschaftsabenteuers musikalisch auf die Ohren bekommt.

Und? Was denkt ihr über den neuen Barbie-Film? Saßt ihr schon in den Kinoreihen, um euch das knallpinke Spektakel anzuschauen? Welche Szene (spoilerfrei) hat euch am besten gefallen? Oder winkt ihr da doch eher ab und schlendert zu einem anderen Kinosaal? Geht ihr überhaupt noch ins Kino? Schreibt uns eure Gedanken und Erfahrungen gerne in die Kommentare!