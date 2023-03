Der Bau dieser schicken Hütte hat etwa vier bis fünf Stunden gedauert.

Schönbauen gibt es nicht nur in Anno. Das ist auch in Sons of the Forest möglich. Auch, wenn der Baumodus im Vergleich zum Aufbauspiel von Ubisoft nicht ganz so pompös daherkommt. In den letzten Tagen konnten wir vor allem auf Reddit und YouTube unzählige beeindruckende Basen und heimelige Hütten bestaunen, bei denen wir uns mehr als einmal die Frage gestellt haben wie ist das denn möglich ?

Um der Frage auf den Grund zu gehen, haben wir mit einem der Bau-Experten gesprochen und ihn nach konkreten Tipps gefragt. Die stellen wir euch hier vor.

Mit wem haben wir gesprochen?

Introverse hat schon in Hogwarts Legacy aus dem Raum der Wünsche oder den Vivarien wahre Kunstwerke gemacht. Nun hat er sich im Baumodus von Sons of the Forest ausgetobt und diese prächtige Hütte erbaut:

Für das gesamte Gebäude brauchte Introverse etwa vier bis fünf Stunden reine Bauzeit. Das ist vermutlich etwas mehr, als die meisten von euch an ihren Basen sitzen. Auf unsere Frage hin, was wohl das Schwierigste an dieser Konstruktion war, meinte er:

Dieses neue Bausystem ist sehr interessant und lohnend, aber immer noch sehr mühsam. Das Schwierigste war wahrscheinlich, alles richtig einzurasten, ohne dass irgendwo eine Säule oder ein Balken fehlt, denn in diesem Fall muss man vielleicht die halbe Struktur abreißen, nur um sie zu platzieren. Introverse

4 Tipps vom Experten

Damit ihr eben nicht eure mühsam aufgebaute Konstruktion wieder abreißen müsst, haben wir um konkrete Tipps und Tricks gebeten, wie der Bau der eigenen Traumhütte klappt. Dazu empfiehlt Introverse ein paar Rahmenbedingungen für euer Spiel:

Er empfiehlt, auf einem separaten Spielstand zu spielen und das Gegner-Spawning abzuschalten. So werdet ihr nicht beim Bauen von nervigen Kannibalen gestört, die durch euer unfertiges Haus marodieren. Zusätzlich könnt ihr noch weiterer Cheats aktivieren, um die Bedingungen weiter zu verbessern.

Kannibalen sind aber nicht die einzige Gefahrenquelle für euch und euer trautes Heim. Auch Kelvin der Zerstörer kann euch einen Strich durch die Rechnung machen, wenn er mal wieder stützende Balken eures Konstruktes für Freibaumwild hält. Dafür gibt es ebenfalls eine Lösung.

Ich weiß, es hört sich schlimm an, aber … ich habe ihn einfach umgebracht. Er wollte keine Befehle befolgen und einfach mitten im Geschehen bleiben und mich ausbremsen, also habe ich getan, was ich tun musste! Introverse

Nachdem ihr all diese Schritte befolgt habt, gibt es noch einen letzten grundsätzlichen Tipp für das Bauen an sich:

Bei diesem neuen Bausystem ist es sehr leicht, einen Schritt zu übersehen und ihn nicht mehr ändern zu können. Deshalb schlage ich vor, zunächst mit einem Rahmen eurer Arbeit zu beginnen und dann alles auszufüllen, wenn ihr zufrieden seid. Introverse

Ihr solltet euch also schon vor dem eigentlichen Bauen einen ungefähren Plan zurechtlegen, damit ihr nicht immer wieder alles abreißen und von vorn beginnen müsst. Sobald die äußere Schale steht, arbeitet ihr euch langsam nach innen vor, sodass die Deko und das Innenleben den krönenden Abschluss bilden.

Helfen euch die Tipps? Habt ihr vielleicht noch eigene Bautipps, die ihr teilen wollt? Schreibt sie gerne in die Kommentare.