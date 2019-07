DayZ-Mod, die PUBG möglich gemacht hat, wird offizieller Spielmodus

Eigentlich war DayZ einst ja mal selbst eine Mod für die Militär-Simulation Arma 2, es gab aber schon vor dem Standalone-Release des Spiels weitere Fan-Produktionen, mit denen diese Mod erweitert wurde. Mods für die Mod, quasi. Eine davon nannte sich »Survivor GameZ« und wurde von dem späteren Creative Director der Standalone-Version von DayZ, Brian Hicks, entwickelt.

Die Mod machte DayZ zu einem waschechten Battle Royale, noch lange bevor PUBG den Trend richtig ins Rollen brachte. Laut des PUBGs-Erfinders waren es sogar Survivor GameZ, die ihn zu seinem eigenem Battle Royale inspiriert hat.

Jetzt kehren die Survivor GameZ zurück und werden ein offizieller Modus für das Standalone DayZ. Ganz in der Tradition von DayZ wird der Modus zuerst in einer Alpha-Phase veröffentlicht, für die sich Spieler ab sofort registrieren können. Ihr benötigt aber natürlich DayZ in eurer Steam-Bibliothek, um daran teilnehmen zu können.

Einen Start-Termin gibt es für die Alpha noch nicht. Laut des offiziellen Twitter-Accounts von DayZ soll es aber nicht mehr all zulange dauern.

Redditors knew we've been working on it: The Survivor GameZ, an enhanced PvP experience for DayZ players. Our first Alpha test is just around the corner.

Request your free key: https://t.co/8ut891wylX