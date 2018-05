Wer Battle Royale spielt, tut das deutlich eifriger als Fans von anderen Multiplayer-Titeln wie Overwatch. Das hat die Marktforschungswebsite Newzoo bei einer Befragung von 60.000 Gamern in 28 Ländern herausgefunden. Die Studio verglich das Verhalten von Spielern in Fortnite: Battle Royale und Playerunknown's Battlegrounds mit dem in Call of Duty, Hearthstone, League of Legends und anderen kompetitiven Multiplayer-Spielen.

Dabei kam unter anderem zutage, dass satte 88 Prozent der Battle-Royale-Spieler Geld fürs Gaming ausgeben. In traditionelleren Mehrspieler-Titeln sind es nur 75 Prozent. Außerdem spielen 40 Prozent von ihnen am PC mehr als sechs Stunden pro Woche, verglichen mit 32 Prozent bei der Konkurrenz. Und sie stellen das auch lieber zur Schau: Mehr als die Hälfte der Battle-Royale-Spieler streamen ihre Runden auch mal live und über 80 Prozent schauen Gaming-Streams auf Plattformen wie Twitch.

Fortnite vs. PUBG

Newzoo untersuchte des Weiteren auch noch, wie sich die Spielerschaften von Fortnite und Playunknown's Battlegrounds unterscheiden. Fortnite-Spieler sind im Schnitt jünger und zur Hälfte noch Studenten oder Schüler, während PUBGs Publikum mehrheitlich schon arbeitstätig ist. Die Analysten erklären das unter anderem damit, dass sich Fortnite kostenlos spielen lässt.

Allerdings überschneiden sich die beiden Gruppen stark: 40 Prozent aller befragten Battle-Royale-Spieler spielen sowohl Fortnite als auch PUBG. Fortnite hat aber mehr exklusive Fans: 35 Prozent spielen nur Fortnite, nur 25 Prozent schwören allein auf PUBG. Auch das hängt mit Fortnites Free2Play-Ansatz zusammen, so Newzoo.