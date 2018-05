Das große Reveal-Event von Battlefield V ist nur noch wenige Stunden entfernt, da kommen gute Nachrichten zu den Vorgängern gerade recht. Und wenn sich EA großzügig zeigt, sagt auch der mürrischste Battlefield-Fan nicht nein. Genauer gesagt gibts für Besitzer von Battlefield 1 den DLC In the Name of the Tsar und für Besitzer von Battlefield 4 den DLC Final Stand kostenlos. Zudem erhalten Spieler derzeit doppelte Erfahrungspunkte für ihren Spielfortschritt.

Somit hilft euch bei den steigenden Temperaturen die Frostbite-Engine, die den russischen Winter im Zaren-DLC wirklich wunderbar frostig darstellt. Gegen schwitzende Handflächen seid ihr aber dennoch nicht gefeit, denn die sechs Karten, darunter Albion, Wolga und der Lupkow-Pass, sind allesamt im Winter angesiedelt und produzieren doch hitzige Gefechte.

Winterliche Maps bietet auch der Battlefield-4-DLC Final Stand. Auf Operation Whiteout und Hammerhead rieselt der Schnee leise, während umso lauter die Kanonen der Panzer knallen. Wer die beiden DLCs nicht einzeln gekauft oder im Rahmen des Premium Pass erstanden hat, kann jetzt also völlig kostenlos zugreifen.

Bleibt nur die Frage, ob die Wahl der Winter-zentrierten DLCs irgend einen Hinweis auf das kommende Battlefield enthält. Vielleicht eine Operation an der Deutsch-Sowjetischen Front samt dazugehörigen Einzel-Maps? Genug spekuliert, lange müssen wir uns schließlich nicht mehr gedulden.

Heute Abend schon was vor?

Natürlich verfolgen wir das Battlefield-5-Reveal live für euch im Twitch-Stream. Im blauen Kasten unten findet ihr unseren Kanal, auf dem ihr heute ab 20:30 mit unserer Analyse, der Übertragung des Events sowie einer Nachbesprechung rechnen könnt.

Hier gehts zum Twitch-Kanal der GameStar