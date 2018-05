Battlefield 5 heute bei uns live auf Twitch - Der BF5-Reveal mit allen Analysen im Livestream

»Och nee, nicht schon wieder der zweite Weltkrieg!« Wer hätte zu den Hochzeiten von Medal of Honor, Call of Duty und Battlefield 1942 gedacht, dass es irgendwann »Yeah, endlich wieder Weltkrieg!« heißen würde? Aber schon Battlefield 1 hat bewiesen, dass die Moderne erst mal in den Mottenschrank kann, wenn's nach den Fans geht.

Welches Setting Battlefield 5 haben wird, steht zwar noch nicht final fest, die Teaser weisen aber klar auf den zweiten Weltkrieg hin - und heute Abend ab 22 Uhr wird dann im offiziellen Reveal-Stream gezeigt, was Sache ist. Grund für uns, eine große Battlefield-Show mit unseren Serienveteranen zu veranstalten!

Schon um 20:30 Uhr legen wir los, mit unseren Erwartungen für den neuesten Serienteil und der Auswertung unserer Community-Umfrage (weiter unten im Artikel). Während des Reveal-Streams selbst schweigen wir dann, nur um 23 Uhr zurückzukehren und die letzte Stunde bis Mitternacht mit Analysen und Expertengesprächen zu dem zu füllen, was wir gerade zusammen gesehen haben.

Battlefield 5 im Livestream - Kurzüberblick