Battlefield 1: Zehntausende entdecken den Weltkriegs-Shooter auf Steam wieder - woran liegt's?

Battlefield 1 ist einfach nicht tot zu kriegen. Der inzwischen schon sechs Jahre alte Shooter kann schon seit längerer Zeit konstante Spielerzahlen auf Steam generieren. Aber in den letzten Tagen füllen sich die Schlachtfelder des Weltkriegsshooters mit deutlich mehr Spielerinnen und Spielern als gewöhnlich. Woran das wahrscheinlich liegt, erfahrt ihr hier.

Das beliebteste Battlefield?

Aktuell setzt sich Battlefield 1 mit etwa 30.000 Spielern pro Tag mühelos an die Spitze, was die Spielerzahlen bei Steam angeht. Weder Battlefield 5 noch der neueste Teil der Reihe, Battlefield 2042 können hier mithalten. Besonders bemerkenswert ist, dass bis vor wenigen Tagen nur etwa 10.000 tägliche Spieler zusammenkamen. Die Zahlen haben sich also verdreifacht.

Der Grund hierfür scheint zunächst offensichtlich: Das gesamte Spiel samt allen Erweiterungen kann man sich auf Steam gerade für läppische 5 Euro sichern. Eine Chance, die offenbar einige Neuankömmlinge genutzt haben. Aber: Battlefield 1 könnte von dieser Rabattaktion nicht profitieren, wenn es bei seiner Community nicht so außerordentlich beliebt wäre und die Schwächen anderer Shooter ausnützen könnte.

Schwache Konkurrenz

So ist es kein Geheimnis, dass Battlefield 2042 wegen gravierender Schwächen nicht gerade gut bei der Community ankam, und schon seit dem Release an Spielermangel leidet. Und auch Battlefield 5 konnte nicht jeden überzeugen, was zum Teil am frühen Supportende lag. Die besten Titel der Reihe küren wir übrigens in unserem Artikel:

Wie sieht es bei der Markenkonkurrenz aus? Das neu veröffentlichte Call of DUty Modern Warfare 2 kann zwar richtig viele Spielerinnen und Spieler anziehen, aber wird zugleich nur mittelmäßig bewertet. Vielleicht steckt für manche zaudernden Käufer hier auch ein Grund, zunächst dem Weltkriegs-Battlefield eine (sehr günstige) Chance zu geben.

Die Stärken von Battlefield 1

Bis heute ist Battlefield 1 wohl in einem Aspekt unerreicht: Der düsteren Weltkriegs-Atmosphäre und der beeindruckenden, gar filmreifen Inszenierung seiner Schlachten. Beides traf bei Fans auf einen Nerv und sichert dem Spiel heute noch eine lebendige Community. Falls der Shooter bisher an euch vorbei ging, könnt ihr euch hier selbst ein wenig Gameplay ansehen:

10:29 Battlefield 1: In the Name of the Tsar - 10 Minuten Wolga-Gameplay

Auch sonst zeigte der Shooter in unserem Test kaum nennenswerte Schwächen. Mit seinem Szenario, dem ersten Weltkrieg, bleibt Battlefield 1 außerdem bis heute auch noch recht ungewöhnlich. Dieses aufzugreifen, hat bisher nämlich sonst kein moderner Triple-A-Shooter versucht. Warum Kriegs-Szenarien allgemein in Spielen so beliebt sind, lest ihr in unserem Plus-Report.

Würdet ihr Battlefield 1 heute noch spielen? Oder habt ihr es verpasst und überlegt jetzt doch, dem Weltkriegs-Shooter eine Chance zu geben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!