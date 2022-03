Battlefield 2042: Dice verpasst Portal ab sofort einen neuen Rhythmus

Während größere Updates für Battlefield 2042 und die erste Season noch auf sich warten lassen, finden immerhin kleinere Verbesserungen ihren Weg in den ungeliebten Shooter. Zuletzt war etwa das langersehnte Scoreboard an der Reihe:

101 1 Battlefield 2042 Update bringt jetzt endlich das Scoreboard

Jetzt haben die Entwickler ein weiteres kleines Update auf Twitter angekündigt. Zukünftig soll sich die Rotation vorgestellter Portal-Modi ändern.

Das ändert sich jetzt in Portal

Ab dem 23. März werden nur noch drei statt wie bisher fünf vorgestellte Spielmodi in Portal angezeigt. Das soll dabei helfen, diese Kategorie übersichtlich zu halten. Im Gegenzug sollen die hier angezeigten Modi nun zweimal die Woche rotiert werden. Bisher wechselten sie nur ein mal in der Woche. Am Donnerstag den 24. März setzt der neue Rhythmus mit den Modi 2042 TDM, 1942 vs 2042 Conquest und Rush Hardcore ein.

Außerdem soll es von nun an jeden Freitag für 24 Stunden einen speziellen Friday Night Battlefield -Modus geben. Hier erwartet Spieler wohl jede Woche ein neuer Modus für Battlefield Portal.

87 1 Mehr zum Thema Battlefield 2042 kündigt radikalen Umbau seiner Maps an

Zeitgleich arbeiten die Entwickler wohl an größeren Verbesserungen für den viel kritisierten Multiplayer-Shooter. In Antwort auf Spieler-Feedback wurde zuletzt eine gründliche Überarbeitung der vorhandenen Maps angekündigt. Ob sich das Spiel jedoch bis zur ersten Season so vor dem Spielerschwund retten kann, bleibt fraglich.