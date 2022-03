Battlefield 2042 kündigt radikalen Umbau seiner Maps an

Es wird bei Twitter und Co. zunehmend still um Battlefield 2042, das mit ständig weiter sinkenden Spielerzahlen kämpft und wichtige Updates mehrmals verschieben musste. Doch EA betont, dass man nicht aufgeben wolle – unter anderem beim viel kritisierten Map-Design.

Ein ausführlicher Blog-Post erklärt, welche Probleme man erkannt hat und an welchen Lösungen gerade gearbeitet wird. Außerdem gibt es schon einen kleinen Ausblick auf kommende Maps, die nicht die gleichen Fehler wiederholen sollen. Für viele enttäuschte Fans kommt das wohl zu spät:

EA nennt folgende fünf Hauptprobleme der Maps, an denen sich die Community besonders stört:

Zu manchen dieser Probleme sind schon konkrete Lösungen geplant, aber EA bittet ausdrücklich um weitere Ideen von euch, den Spielern. Die könnt ihr hier abgeben: Der Link führt euch zur Feedback-Sammlung von EA.

Laufwege: Durch das Verschieben von Spawn-Punkten in der Basis und Flaggen sollen einige zu langen Strecken verkürzt werden. Insgesamt sollt ihr mehr Zeit mit Kämpfen als mit Joggen verbringen.

Breakthrough: EA denkt laut darüber nach, die Spielerzahl von 128 auf 64 zu verringern, damit es weniger chaotisch und intensiv zugeht. Eine weitere Möglichkeit sei es, weniger Fahrzeuge bereitzustellen. Man habe gute Erfahrungen mit dem 64-Spieler-Modus vor Weihnachten gesammelt und warte jetzt das Feedback der Spieler ab.

Deckung: Bisher seid ihr in vielen Gebieten leichte Beute für Scharfschützen, weil ihr euch nirgendwo verstecken könnt. Oft sind sogar mehrere Flanken auf einmal völlig offen. Dagegen will EA mehr Deckung platzieren – auch damit Kämpfe auf mittlere und kurze Entfernung wichtiger werden.

Wie die angekündigte Überarbeitung aussehen könnte, zeigen diese Konzeptbilder:

Allerdings solltet ihr euch noch auf eine längere Wartezeit einstellen, bis die Änderungen im Spiel auftauchen. Im Post heißt es dazu:

Die Pläne, die wir hier vorstellen, werden einiges an Entwicklungszeit brauchen, also wollen wir euch transparent mitteilen, dass nicht all diese vorgeschlagenen Änderungen zeitgleich auf allen Maps umgesetzt werden. (…) Wir beginnen mit den Karten, die eine Überarbeitung am dringendsten nötig haben. Unser derzeitiger Fokus liegt auf Verbesserungen für Kaleidoskop, sowohl in Conquest als auch Breakthrough.