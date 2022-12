Battlefield 2042 startet gleich drei neue Spielmodi und mehr Ingame-Belohnungen

Battlefield 2042 möchte euch auch über die Feiertage beschäftigt halten: Dafür soll ein Event mit dem dramatischen Namen Battle of Nordvik sorgen, das euch gleich drei neue Spielmodi beschert, die über die drei Wochen der Laufzeit verteilt sind. Dabei gibt es auch Belohnungen wie Soldaten- und Waffenskins zu verdienen. Alles, was ihr wissen müsst, fassen wir für euch zusammen:

Wann startet das Event?

Los geht es am 20. Dezember 2022. Das Event läuft dann drei Wochen bis zum 10. Januar 2023. Eine genaue Start-Uhrzeit ist noch nicht bekannt, meist schlagen die Updates für Battlefield aber hierzulande schon vormittags auf. Wer bereits im Weihnachtsurlaub ist, darf dann wahrscheinlich schon loslegen.

Welche Spielmodi könnt ihr ausprobieren?

Insgesamt werdet ihr drei neue Spielmodi zeitlich begrenzt ausprobieren können. Jeder Modus ist dabei eine Woche lang verfügbar und wird dann durch den nächsten ersetzt. Ihr spielt außerdem immer auf der neuen Karte von Season 3, Speerspitze.

Woche 1 - Angriff auf Nordvik

In der ersten Woche gibt es mit Sturmeroberung eine Variante des Eroberungs-Modus mit 64 Spielern. Der Fokus soll hier auf rasanten Bodenkämpfen liegen. Folgende Regeln gelten:

Das verteidigende Team hält zu Beginn alle Ziele, die Angreifer starten dafür mit mehr Tickets.

Der HQ-Spawn der Verteidiger wird während des Matchs deaktiviert, sie können dann nach dem Tod nur bei Squad-Mitgliedern oder einem Spawn-Fahrzeug neu einsteigen.

Es gibt keine Flugzeuge und Helikopter.

Woche 2 - Verteidigung von Nordvik

In Woche 2 geht es mit einem Modus weiter, der Elemente von Eroberung, Durchbruch und Rush vereint. Hier kämpfen 32 Spieler um die Kontrolle über die Nordvik-Anlage, folgende Regeln gelten:

Zunächst müssen sich die Angreifer wie in Durchbruch von Ziel zu Ziel kämpfen,

Sind sie dabei erfolgreich, wechselt das Spiel zu Rush: Die Angreifer müssen nun gegnerische Funktstationen zerstören, indem sie dort Sprengsätze legen.

Als Verteidiger spielt ihr vor allem auf Zeit und müsst versuchen, wertvolle Daten vor dem Angriff in Sicherheit zu bringen.

Woche 3 - Befreiung von Nordvik

In der letzten Woche gibt es noch mal maximales Schlachtfeld-Chaos mit 128 Spielern. Ihr spielt dann eine besondere Variante von Durchbruch mit zusätzlichen Modifikatoren:

erhöhte Begegungsgeschwindigkeit

schnellere Neueinstiege

schnellere Fahrzeuganforderungen

Welche Belohnungen gibt es?

Natürlich können fleißige Spielerinnen und Spieler auch verschiedene Soldaten- und Waffen-Skins als Belohnung verdienen. In jeder Woche müsst ihr dafür eine bestimmte Anzahl von Ordensbändern verdienen, die verschiedene Belohnungen freischalten. Wie auch schon beim letzten Event sind einige neue Skins nur zum Kauf verfügbar, es gibt allerdings nun deutlich mehr kostenlose Belohnungen.

Belohnungen von Woche 1

Gameplay-Belohnungen 5 Ordensbänder – Epische Kopfbedeckung "Angreifer" für Sundance 12 Ordensbänder – Epische Waffen-Skin "Offenbarung" für die MP9 20 Ordensbänder – Episches "Tod"-Outfit für Casper

Kostenlose Store-Objekte Seltenes "Wachmann"-Outfit für Crawford Epische Kopfbedeckung "Bastion" für Crawford



Belohnungen von Woche 2

Gameplay-Belohnungen 5 Ordensbänder – Epische Kopfbedeckung "Bastion" für Falck 12 Ordensbänder – Seltenes Outfit "Marodeur" für Mackay 20 Ordensbänder – Episches Outfit "Aufseher" für Irish



Kostenlose Store-Objekte Seltenes Outfit "Marodeurin" für Falck Epische Kopfbedeckung "Angreiferin" für Falck



Belohnungen von Woche 3

Gameplay-Belohnungen 5 Ordensbänder – Seltenes Outfit "Wachmann" für Angel 12 Ordensbänder – Epische Waffen-Skin "Höllenfeuer" für die MCS-880 20 Ordensbänder – Epische Fahrzeug-Skin "Thermobar"



Kostenlose Store-Inhalte Seltenes "Wachmann"-Outfit für Casper Epische Kopfbedeckung "Bastion" für Casper



Zusätzlich gibt es zum Event außerdem zwei neue Store-Bundles mit Ingame-Währung zu kaufen:

Episches Store-Bundle "Angriff in der Dämmerung" – 2.400 Battlefield-Münzen

Outfit "Pestilenz" für Falck

Outfit "Krieg" für Mackay

Outfit "Hunger" für Lis

Waffen-Skin "Gegenschein" für das BSV-M

Waffen-Skin "Dämmerungsaktiv" für die PBX-45

Waffen-Skin "Chromit" für das AC-42

Fahrzeug-Skin "Nächtlicher Gifthauch" für den M1A5

Episches Store-Bundle "Nordvik-Schütze" – 1.400 Battlefield-Münzen

Outfit "Erzengel" für Sundance

Outfit "Bollwerk" für Falck

Waffen-Skin "Zerstäuber" für den VCAR

Waffen-Skin "Brand" für die PBX-45

Waffen-Skin "Zündhütchen" für das SWS-10

Was haltet ihr von den neuen Spielmodi des Events? Klingen sie in euren Ohren interessant, oder spielt ihr lieber klassische Eroberung oder Durchbruch? Schreibt es gerne in die Kommentare!