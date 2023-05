Battlefield 2042 bekommt endlich eine Änderung, auf die ich seit Monaten warte

Irish bekommt endlich einen Dämpfer verpasst.

Schon mancher Mensch musste die bittere Lektion lernen: Wer zu sehr in die Höhe baut, vergießt am Ende möglicherweise Tränen. Und das gilt auch für Spiele: Auf der einen Seite ist es löblich, wenn Entwicklerteams ihre Produkte immer weiter verbessern, gerade im Multiplayer Balance-Probleme aus der Welt schaufeln, an den Details schrauben. Doch DICE konnte schon bei Battlefront 2 ein Lied davon singen: Manchmal kippt das Ganze.

So auch bei Battlefield 2042. Viele Patches haben aus dem Spiel ein deutlich, deutlich besseres Angebot gemacht als noch zum dramatischen Release Ende 2021. Die Spielerzahlen haben sich gegenüber Sommer 2022 verdreifacht, viele Fans zeigen sich zufrieden - und auch ich habe die vielen Verbesserungen schon im Video ausführlich quittiert:

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Aber seit ein paar Monaten hat Battlefield 2042 durch all die Patches ein neues Balancing-Problem: Manche Kombinationen sind einfach zu mächtig. Erfahrene Teams können aktuell mit Fahrzeugen nahezu unzerstörbare Squads erschaffen. Ein guter Heli-Pilot mit zwei reparierenden Pionieren hinten drin überlebt manchmal eine komplette halbstündige Partie, weil kein Beschuss den Vogel vom Himmel geholt bekommt.

Und noch schlimmer: Jede Kombination aus Fahrzeugen und Irishs Sentinel. Spezialist Irish kann nämlich so ein Dingsi auf dem Boden platzieren, das jedes feindliche Explosivgeschoss in der Luft verpuffen lässt. Gerade im Breakthrough-Spielmodus stellen sich Fahrzeuge also irgendwo außerhalb der Map hin und rotzen die ganze Runde ihre Geschosse auf wehrlose Gegner, die nichts dagegen tun können.

Damit ist jetzt Schluss!

Dimitry Halley Obwohl Battlefield 2042 ihm zum Release das Herz gebrochen hat, gab Redaktionsleiter Dimi dem Shooter eine zweite Chance - und hat seither alle vier Seasons lange genug gespielt, um sämtliche Battle Passes zum Rauchen zu bringen. Gemeinsam mit seinem Squad stürzt er sich jede Woche ins Gefecht, jubelt über jede Verbesserung, aber rauft sich die Jahre über verbleibende Baustellen. Zum Beispiel die miese neue Manifest-Map oder eben Assi-Recons, die sich auf dem Berg verschanzen und dank Irish-Sentinel fast unzerstörbar waren. Bis jetzt!

Irishs Gadget wird in Season 5 überarbeitet

Voraussichtlich zum Start von Season 5 ab dem 6. Juni 2023 bekommt Irishs Sentinel-Stellung einen ordentlichen Nerf. Das kommuniziert DICE via Podcast und Blogpost. So fischt das Gerät nicht länger immer jedes Geschoss aus der Luft, sondern arbeitet in aktiven und passiven Phasen:

Sobald das erste Geschoss sich nähert, aktiviert sich Irishs Sentinel für fünf Sekunden und fängt nur in diesem Zeitraum Projektile ab.

Danach versetzt sich das Gerät für 7,5 Sek in einen Cooldown und ist währenddessen wirkungslos. Ihr könnt es also mit Splittergranaten kinderleicht zum Platzen bringen. Nach diesem Zeitraum schaltet es sich wieder an und so wiederholt sich der Spaß.

Außerdem neu: EMP-Granaten, Panzer-Shells und C5 können die Sentinels ab sofort immer erledigen, selbst wenn sie aktiviert sind!

Gerade im Breakthrough-Modus dürften diese Änderungen sich massiv auf die Map-Balance auswirken. Es wird viel schwieriger, als Verteidiger Engstellen zu halten - und die Dominanz der Fahrzeuge bekommt zumindest einen ordentliche Delle im Lack.

Der Patch verbessert übrigens auch Dozer und gibt ihm mit seinem Schild mehr Mobilität und Flexibilität, sodass ihr euch weniger wie ein laufender Panzerschrank anfühlt. Auf der Kehrseite reflektiert der Schild Kugeln jedoch weniger zielgenau auf Feinde zurück, die mutig genug sind, Dozer anzugreifen.

Alles in allem also schon mal sehr spannende Balance-Änderungen, doch DICE betont: Season 5 wird noch deutlich mehr bieten. Ich bleibe gespannt.