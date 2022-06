BF2042 hat laut Insider kaum noch Entwickler - EA dementiert

Battlefield 2042 hat einen katastrophalen Start hingelegt. Die Patches aus der jüngsten Vergangenheit konnten dem ambitionierten Shooter leider auch kaum aus der Misere helfen, weshalb die Spielerzahlen zwischenzeitlich auf einem Tiefpunkt landeten. Laut neuen Insider-Aussagen hat der Entwickler DICE dieses Schicksal akzeptiert und arbeitet nur noch mit wenigen Entwicklern an den versprochenen neuen Inhalten.

Uns gefällt die neue Season, auch wenn es ein wenig an Inhalten mangelt. Christian zog für euch schon in die Schlacht und verrät euch im folgenden Artikel alles, was ihr wissen müsst:

146 3 Battlefield 2042 Season 1 - Alle wichtigen Neuerungen endlich angespielt

Der Großteil der Entwickler soll schon am nächsten Titel arbeiten

Der bekannte Brancheninsider Jeff Grubb hat in der neuesten Ausgabe seiner Show Grubbsnax einige pikante Behauptungen zu der Entwicklung kommender Inhalte von Battlefield 2042 getätigt:

Das Spiel besteht im Grunde nur noch aus einer Notbesatzung. Es besteht nur noch aus den nackten Knochen und diese Leute arbeiten gerade an den versprochenen zusätzlichen Saisons, die das Spiel braucht, um die Anforderungen der verkauften High-End-Version zu erfüllen.

Kleines Team für versprochene Inhalte: Hauptsächlich sollen EA und DICE damit beschäftigt sein, die versprochenen vier Seasons auf günstigstem Wege zu produzieren, da der Großteil des Teams schon am Nachfolger arbeiten soll.

Die Notbesatzung arbeitet daran, das Zeug so schnell und so billig wie möglich herauszupumpen. Sie tun das, um alle so schnell wie möglich zum neuen Battlefield zu bringen. Die eigentliche Kernmannschaft der Battlefield-Entwickler arbeitet bereits daran.

EA dementiert die Gerüchte

Die Leaks sind laut EA nicht wahr: Mittlerweile hat sich EA zu den Anschuldigungen geäußert und die Gerüchte rund um die Entwicklung weiterer Inhalte abgestritten und bestätigt, dass sie auch weiterhin mit Elan an dem Shooter arbeiten.

Das ist nicht wahr. Es gibt ein großes Team in allen Studios, das sich darauf konzentriert, das Battlefield 2042-Erlebnis für unsere Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern, und das Herzstück davon ist unser Team bei DICE. Wir haben uns der Zukunft von Battlefield 2042 verschrieben und unsere Schwerpunkte für das Spiel, basierend auf dem, was wir von unseren Spielern gehört haben, wurden in unserem jüngsten Entwicklungsupdate dargelegt [...].

Wie steht es sonst um Battlefield 2042?

Auch sonst sieht die Zukunft des Shooters nicht rosig aus. Erst vor kurzem erreichte die Spielerzahl einen neuen Negativrekord von unter 1000 Spielern gleichzeitig (wir berichteten). Die Anzahl der Spieler im Breakthrough-Modus wurde von 128 auf 64 gesenkt. Updates und Patches brauchen quälend lange. Immerhin gibt es mit der ersten Season aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer, zumindest wenn man die schiere Masse an Änderungen in den Patchnotes als Maßstab nimmt.

Habt ihr die erste Season von Battlefield 2042 ausprobiert oder haben die Entwickler jegliche Chancen bei euch verspielt? Schreibt es uns die Kommentare!