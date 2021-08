Spezialwaffen, Gadgets, Spezialisten: Battlefield 2042 geizt nicht mit Elementen, die das Gameplay erweitern und sogar für Serienveteranen stark verändern könnten. Jetzt sorgt ein Datenfund für eine weitere Möglichkeit, mit der sich Battlefield ungleich komplexer spielen dürfte.

Der Dataminer »Temporyal« präsentierte auf Twitter die Funde seiner jüngsten Ausgrabung: Unterschiedliche Munitionstypen in Battlefield 2042. Bekommt der Multiplayer-Shooter dieses Feature wirklich, könnten die Schlachtfelder dadurch viel mehr Taktikoptionen spendiert bekommen.

Was wurde genau gefunden?

Temporyal fand elf unterschiedliche Munitionssorten und drei Magazingrößen. Mögliche Munition für Gewehre und Co. lautet lautet:

Subsonic (Unterschall-Geschosse)

Incendiary (Brandgeschosse)

Explosive (Sprenggeschosse)

Armor Piercing (Rüstungsdurchdringung)

Ranged (Langstrecke)

Mögliche Munition für Schrotflinten lautet:

Buckshot (grober Schrot) in den vier Varianten normal, kurz, mittel und lang

Slug (Flintengeschosse)

Flechette (Nadelgeschosse)

Was könnte das bedeuten?

Kommt das so als Feature ins Spiel, erinnert das stark an Hunt: Showdown und bietet zahlreiche taktische Zusatzoptionen. Etwa ließe sich Subsonic Ammo für den heimlichen und Explosivmunition für den brachialen Spielstil verwenden.

Dabei bleibt die Frage bestehen, ob die Munition in allen Modi verfügbar oder auf bestimmte Spielweisen beschränkt werden würde. Vermutlich passt das Feature am besten zu einem taktischeren Modus im Stil von Hunt oder Escape from Tarkov – wie Hazard Zone laut ebenjenem Dataminer einer sein soll.

Aber bis zu einer offiziellen Bestätigung solltet ihr den Datenfund mit Skepsis betrachten. Schließlich ist nicht sicher, dass die Daten auf letztlich geplante Inhalte schließen lassen. Dennoch ist die Vorstellung eines BF2042 mit mehr taktischer Tiefe eine interessante.

Im Trailer erklärt euch Dimitry Halley, warum er sehr lange auf ein Spiel wie Battlefield 2042 gewartet hat:

Wo steckt eigentlich Battlefield 2042?

Zur gamescom 2021 blieb es sozusagen beunruhigend ruhig um Battlefield 2042. Knapp zwei Monate vor Release zeigten EA und DICE weiterhin keine längere Passage mit offiziellem Gameplay. Das irritiert auch Redakteur Philipp Elsner, der Stille als Marketingstrategie für ein bestenfalls riskantes Manöver hält.

Indes verraten Alpha-Aufnahmen zu BF2042 schon eine Menge. Wir haben für euch außerdem alle bisher bekannten Waffen untersucht.