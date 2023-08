Battlefield 2042 startet Season 6 im Oktober, doch vorher passiert noch sehr viel

Vor dem Release von Season 6 lässt Battlefield 2042 noch einmal vorherige Seasons aufleben.

Viele Fans hatten schon befürchtet, dass mit Battlefield 2042 nach Season 5 Schluss sei. Doch zumindest eine weitere Season wird es noch geben, die wie nun angekündigt im Oktober startet. Ein Entwicklervideo zeigt erste Bilder der neuen Karte, und kündigt an, was noch bis zu deren Release passieren soll.

Wohin geht es in Season 6?

Über die Inhalte von Season 6 sind bisher kaum Details bekannt. Neben neuen Features und Inhalten soll es auch wieder eine neue Karte geben, die wir jetzt schon im Entwicklervideo erspähen können:

Während der zuerst gezeigte Tunnel ziemlich unspektakulär wirkt, wird es in der zweiten Szene schon deutlich interessanter. Hier sehen wir ein Gefecht in einem dunklen, überwucherten Wald oder Urwald. Nachdem Battlefield 2042 seine bisherigen Karten oft in Industrieanlagen, Schiffswracks oder Städten ansiedelte, könnte es nun also etwas Abwechslung geben.

Riesenevent startet bald

2:13 Battlefield 2042 lässt uns im neuen Video einen ersten Blick auf Season 6 werfen

Bevor jedoch Season 6 erscheint, geht am 29. August ein sechswöchiges Event an den Start, wie im obigen Video angekündigt wird. Unter dem Namen Battlefield 2042 Redux sollen hier zeitlich befristete Spielmodi, die mit den Events von Season 2, 3 und 4 spielbar waren, in überarbeiteter Form zurückkehren. Folgende Modi werdet ihr nacheinander für jeweils eine Woche spielen können:

Rush-Chaos XL: Für bis zu 128 Spielerinnen und Spieler. Ihr müsst Funkstationen zerstören, oder sie verteidigen. Zusätzlich gibt es Modifikatoren wie erhöhte Bewegungs- und Projektilgeschwindigkeit.

Für bis zu 128 Spielerinnen und Spieler. Ihr müsst Funkstationen zerstören, oder sie verteidigen. Zusätzlich gibt es Modifikatoren wie erhöhte Bewegungs- und Projektilgeschwindigkeit. Taktische Eroberung: Infanterielastige Variante von Eroberung mit nur drei Flaggen. Das effektive Zusammenspiel in einem Squad ist hier der Schlüssel zum Sieg.

Infanterielastige Variante von Eroberung mit nur drei Flaggen. Das effektive Zusammenspiel in einem Squad ist hier der Schlüssel zum Sieg. Sturmeroberung: Angreifer mit mehr Verstärkungen müssen hier die Verteidiger von der Karte vertreiben. Letztere verfügen nur über beschränkte Spawn-Möglichkeiten.

Angreifer mit mehr Verstärkungen müssen hier die Verteidiger von der Karte vertreiben. Letztere verfügen nur über beschränkte Spawn-Möglichkeiten. Durchbruch-Chaos: Bei dieser Durchbruch-Variante treten 128 Spielerinnen und Spieler an. Neueinstiege, Bewegungen, Wurfgeschwindigkeiten und Fahrzeuganforderungen sind beschleunigt.

Bei dieser Durchbruch-Variante treten 128 Spielerinnen und Spieler an. Neueinstiege, Bewegungen, Wurfgeschwindigkeiten und Fahrzeuganforderungen sind beschleunigt. Shutdown: Ihr greift Datenlager an oder verteidigt sie. Als Angreifer platziert ihr ein Gerät, das die Datenlager langsam zerstört. Je länger ihr es in Betrieb haltet, desto mehr Punkte gibt es.

Während dem Event könnt ihr beim Spielen aller Modi von All-Out Warfare ganz neue Belohnungen wie Fahrzeug-, Waffen und Specialist-Skins verdienen. Zusätzlich werden ehemalige Store-Objekte verdienbar, und Double-XP-Wochenenden sorgen für schnelleren Fortschritt.

Was haltet ihr von dem ersten Blick auf Season 6? Seid ihr auf die neue Karte gespannt, oder eher enttäuscht von dem angeteasten Setting? Freut ihr euch auf die Rückkehr der zeitlich begrenzten Event-Modi, oder spielt ihr sowieso lieber die Klassiker wie Team-Deathmatch oder Eroberung? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!