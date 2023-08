Battlefield 2042 macht nach fast 2 Jahren einen großen Schritt bei Steam

Battlefield 2042 hat sich verändert, und tatsächlich auch neue Fans gewonnen.

Zum Release erschien es beinahe unmöglich, aber Battlefield 2042 ist in den vergangenen eineinhalb Jahren tatsächlich ein deutlich besseres Spiel geworden. Nach dem katastrophalen Release wurden zunächst Bugs gefixt, dann neue Inhalte geliefert und vermisste Features zurückgebracht. Dass auch die Fans den Shooter jetzt anders wahrnehmen, zeigt sich auch auf Steam.

Raus aus dem roten Bereich

Der Ärger der Fans über das enttäuschende Battlefield 2042 machte sich nach dem Release in vernichtenden Steam-Rezensionen Luft. Zeitweise gehörte der Multiplayer-Shooter zu den am schlechten bewerteten Spielen auf Steam, 75 Prozent der Daumen zeigten nach unten.

Aber nach insgesamt fünf Seasons hat das Spiel nun endlich einen kritischen Punkt überschritten. Von dem rot gekennzeichneten Größtenteils negativ rutschten die Rezensionen zu Ausgeglichen . Aktuell sind 40 Prozent der Steam-Bewertungen positiv, während die in den letzten 30 Tagen verfassten Reviews sogar zu 60 Prozent einen Daumen nach oben geben.

Das sind natürlich für eine der größten Shooter-Marken immer noch keine Traumzahlen, aber immerhin ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen.

Was hat sich verändert?

Angesichts der teils grundlegenden Veränderungen ist es natürlich nicht abwegig, dass der Shooter nun anders beurteilt wird. Auch für uns ist das Spiel nun an einem Punkt angekommen, an dem wir es endlich als gutes Battlefield bezeichnen können:

9:18 Battlefield 2042 - Mit Season 5 ist der Shooter endlich auf Kurs!

Aber was ist eigentlich inzwischen alles neu? Die folgenden Veränderungen gehen wohl mit am schwersten ins Gewicht:

Karten-Reworks: Inzwischen wurden alle ursprünglich heftig kritisierten Originalkarten gründlich überarbeitet, bieten mehr Deckung für Infanterie und fühlen sich mehr nach einem Schlachtfeld an. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, macht aber einen deutlichen Unteschied.

Inzwischen wurden alle ursprünglich heftig kritisierten Originalkarten gründlich überarbeitet, bieten mehr Deckung für Infanterie und fühlen sich mehr nach einem Schlachtfeld an. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, macht aber einen deutlichen Unteschied. Fünf Seasons: Mit den saisonalen Updates kamen vor allem fünf neue Maps, sowie vier neue Specialists und ein Haufen neuer Waffen dazu, die für deutlich mehr Abwechslung sorgen.

Mit den saisonalen Updates kamen vor allem fünf neue Maps, sowie vier neue Specialists und ein Haufen neuer Waffen dazu, die für deutlich mehr Abwechslung sorgen. Rückkehr von Features: Zum Launch vermisste Features wurden Stück für Stück nachgeliefert. Inzwischen gibt es ein Scoreboard, (etwas eingeschränktere) Klassen, Squadmanagement-Optionen und vieles mehr.

Ganz am Ende ist aber Battlefield 2042 noch nicht. Es wird noch zumindest eine sechste Season geben, deren Inhalte aber noch unbekannt sind. Ob der Shooter seine Stellung bei den Fans damit noch weiter verbessern kann, muss sich erst noch zeigen.

Was haltet ihr inzwischen von Battlefield 2042? Findet ihr, dass der Shooter sich inzwischen in einem akzeptablen Zustand befindet, und habt ihr wieder angefangen zu spielen? Habt ihr schon länger Spaß mit den neuen Specialists? Oder habt ihr dem Spiel endgültig den Rücken gekehrt und spielt etwas anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare!