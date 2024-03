Battlefield 2042 deutet Rückkehr einer Fraktion an, die wir seit 18 Jahren nicht mehr gesehen haben

Der neueste Teaser zu Season 7 von Battlefield 2042 ruft Erinnerungen an einen Vorgänger wach.

Die siebte Season von Battlefield 2042 soll noch im März starten. Details zum Thema und den kommenden Inhalten gibt es bisher zwar nur wenige, aber ein neuer Teaser liefert jetzt zumindest einen Hinweis. Denn in dem kurzen Video ist für einen Augenblick das Symbol einer bekannten Fraktion zu sehen.

Anspielung auf Battlefield 2142?

In einem kurzen Video des offiziellen Battlefield-Kanals auf Twitter berichtet eine Art Nachrichtensprecher über die Gründung einer neuen Koalition verschiedener Diktatoren aus Südamerika, Südostasien und dem Nahen Osten. Diese werde die Thousand Petals Coalition genannt.

Für einen kurzen Augenblick ist allerdings ein Symbol zu sehen, das manchen Battlefield-Fans bekannt vorkommen wird. Die oben zu sehenden, stilisierten Blütenblätter ähneln stark der Flagge der Pan Asian Coalition . Dieses Bündnis kam zuerst als spielbare Fraktion in Battlefield 2142 vor und tauchte als Referenz auch in Battlefield 4 und vor allem in dessen Erweiterung Final Stand auf.

Was bedeutet das?

Dass Battlefield 2142 im namensgebenden Jahr spielt und auch in Final Stand futuristische Waffen und Technologien eine Rolle spielten, könnte das Auftauchen des Symbols einen Hinweis auf kommende Inhalte von Season 7 geben.

Möglicherweise landen wir auf einer Karte aus Battlefield 2142 oder der Erweiterung für Battlefield 4. Vielleicht bekommen wir aber auch hochmoderne Waffen und Ausrüstung. Natürlich ist aber auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es sich nur um ein relativ folgenloses Easteregg handelt.

Was ist zu Season 7 schon bekannt?

Das nächste Kapitel von Battlefield 2042 soll irgendwann im März veröffentlicht werden. Zu den neuen Inhalten wurden bisher kaum Details verraten, aber wir wissen schon, dass es dieses Mal sogar zwei neue Maps geben wird. Zu einer davon gibt es bereits ein Bild, das ihr euch in der oben verlinkten News ansehen könnt. Die Karte wird uns in den Straßen einer chilenischen Stadt kämpfen lassen.