Battlefield 2042 Umfrage: Wie findet ihr die Specialists?

Der Wegfall der bekannten Battlefield-Klassen und DICE neuer Ansatz der Spezialisten wird unter Battlefield-Fans heiß diskutiert. Viele Veteranen können den Specialists nur wenig abgewinnen und wünschen sich die alten Klassen zurück. Andere wiederum haben mit den Spezialisten ihren Spaß und sausen beispielsweise mit dem Gleiter durch die Tornados der Map.

Aber wie steht ihr dazu? Genau das wollen wir mit Hilfe einer Umfrage herausfinden:

Schreibt uns dazu auch gerne eure ausführliche Meinung in die Kommentare (aber bitte verzichtet auf Beleidigungen oder Ähnliches).

Wird Battlefield zum Hero Shooter?

Konkurrenten wie Overwatch, Valorant, oder Apex Legends haben bereits vor einigen Jahren den Trend des Hero Shooters gesetzt. Auf diesen Trend könnte in Zukunft auch Battlefield aufspringen. Zumindest, wenn man den unbestätigten Informationen des bekannten Insiders Tom Henderson glauben möchte.

Wir haben die Gerüchte zusammengefasst und in Kontext gesetzt:

Bestätigt ist davon natürlich noch nichts und die Entwicklung eines neuen Battlefields könnte auch in eine vollkommen andere Richtung gehen. Vielmehr als Abwarten wird uns für den Moment nicht übrig bleiben. Derzeit sind alle Augen aber noch auf den aktuellen Ableger Battlefield 2042 gerichtet, der seit Release bereits drei größere Patches. sowie einige kleinere Updates bekommen hat.

Mit Patch 3.1 erschien am 9. Dezember aber erstmal das letzte Update für 2021 und die Entwickler begeben sich in die Weihnachtspause, ehe es dann 2022 mit neuen Inhalten und weiteren Verbesserungen weitergeht. Dann soll auch die erste Battlefield-Season starten und neue Maps und Spezialisten ihren Weg in den Shooter finden. Was wir bereits wissen, haben wir euch in einer Extra-Übersicht zusammengefasst:

Jetzt lasst uns aber wieder den Blick aus der Zukunft in die Gegenwart richten, indem ihr uns eure Meinung zu den Spezialisten mitteilt. Vielleicht habt ihr ja auch konkrete Ideen, wie DICE die aktuellen Spezialisten noch verbessern oder -ändern kann, damit sie attraktiver werden. Wir sind auf eure Kommentare gespannt.