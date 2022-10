Battlefield 2042: Update 2.2 erscheint heute, bringt neue Waffen und einen großen Map-Rework

Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung

Was bringt Update 2.2? 2 Patch Notes

Nachdem Battlefield 2042 mit dem letzten Patch lediglich ein wenig an der Waffenbalance schraubte und weitere kleinere Änderungen brachte, kommen mit dem am 20. Oktober 2022 erscheinenden Update 2.2 wieder neue Inhalte dazu. Welche Waffen ihr nun in All Out Warfare spielen könnt und wie die überarbeitete Karte aussieht, erfahrt ihr hier.

Alles über den neuen Infanterie-Spielmodus und verdienbare Belohnungen, die ein neues Event gerade bringt, könnt ihr dagegen in einem eigenen Artikel nachlesen:

26 1 Battlefield 2042 Alle Informationen zum Liquidators-Event und dem neuen Spielmodus

Neue Vault-Waffen

Seit der Veröffentlichung von Season 2 kommen immer wieder sogenannte Vault-Waffen in die All-Out-Warfare-Modi, die aus vorherigen Battlefield-Spielen stammen und bisher nur in Portal verfügbar waren. Mit Update 2.2 gibt es drei neue Vault-Waffen, die durch den Abschluss von Aufträgen freigeschaltet werden können:

Waffen Aufträge ACW-R - 100 Kills oder Assists mit dem ACW-R (in Portal) oder dem M5A3

- 20 Kopfschuss-Kills mit Sturmgewehren AKS-74u - 100 Kills oder Assists mit dem AKS-74u (in Portal) oder dem AM40

- 8 Kills mit Sturmgewehren aus einer Distanz von 25 Metern oder weniger MP412 REX - 60 Kills oder Assists mit dem MP412 REX (in Portal) oder dem M44 Revolver

- 10 Kopfschuss-Kills mit Sekundärwaffen

Karten-Rework von Orbital

Zur Veröffentlichung von Battlefield 2042 wurden auch dessen Maps scharf kritisiert. Spieler mussten oft sehr lange Laufwege zurücklegen und konnten nur an wenigen Orten Deckung suchen. Die Entwickler arbeiten deshalb seit einiger Zeit an Karten-Reworks, von denen schon mehrere veröffentlicht wurden. Mit Update 2.2 kommt nun eine neue Version von Orbital ins Spiel, die mit einem Video vorgestellt wird:

Wie dort schon zu erkennen ist, wurden viele neue Deckungen und Details hinzugefügt: Panzerwracks, Container und Sandsäcke verteilen sich über das Gelände und die Straßen sind von Explosionskratern zerrissen. Aber auch die Struktur der Karte wurde geändert:

Die ehemaligen Eroberungspunkte Checkpoint und Radar sind nun die Hauptquartiere der beiden Teams. Zwischen dem Kraftwerk an der Küste und dem großen Bereich um die Startrampe wurde dafür ein neuer Eroberungspunkt (D1) auf dem Hügel eingerichtet, der auch mit dem darunterliegenden Tunnel verbunden ist. So sieht die Karte nun aus:

Die neue Struktur soll kürzere Laufwege und flüssigeres Gameplay ermöglichen. Außerdem soll auch die Atmosphäre der Karte mit dem militärischen und kriegszerstörten Look verbessert werden.

Dauerhafte Portal-Server

Mit Update 2.2 haben Käufer des Premium Battle Pass die Möglichkeit, einen persistenten Portal-Server einzurichten. Dieser wird dort dauerhaft im Serverbrowser angezeigt, solange in den letzten 7 Tagen Spieler aktiv waren.

Bisher wurden Portal-Server sofort abgeschaltet, sobald keine Spieler mehr auf dem Server waren. Warum diese zunächst unscheinbare Neuerung großes Potenzial hat, haben wir bereits aufgegriffen:

22 0 Battlefield 2042 Die neueste Änderung aus Update 2.2 trägt großes Potenzial in sich

Alle weiteren Änderungen des Updates findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2.