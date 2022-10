Battlefield 2042: Details zu neuem Event geleakt, Spielmodus aus Battlefield 5 kehrt zurück

Nach Season 2 soll es bei Battlefield 2042 wohl schon bald mit neuen Inhalten weitergehen. EA hatte das Liquidators-Event für Oktober 2022 schon angekündigt, aber geizt bisher mit Details. Nun veröffentlicht der bekannte Dataminer Temporyal neue Informationen, die er wohl in den Spieldateien gefunden hat. In der Vergangenheit sagte er so schon viele Male neue Inhalte korrekt vorher.

Alles was wir bisher zum Event wissen, erfahrt ihr hier. Sobald neue offizielle Informationen zu Startzeit und Inhalten vorliegen, ergänzen wir diese im Artikel. Wie zuletzt Update 2.1 das Spiel veränderte, könnt ihr dagegen in diesem Artikel nachlesen:

Wann kommt das Liquidators-Event?

Das Event soll Mitte Oktober 2022 live gehen. Einen genauen Release verraten weder die Entwickler noch die inoffiziellen Quellen.

Was gibt es Neues mit dem Liquidators-Event?

Neuer Spielmodus: Tactical Conquest

Laut EA soll es einen neuen Spielmodus geben, der auf Infanterie beschränkt ist. Dataminer Temporyal weiß wohl aber bereits mehr. So soll der der Modus Tactical Conquest heißen und mit zwei Teams von jeweils 8 oder 16 Spielern gespielt werden. Gekämpft wird auf kleineren Versionen bekannter Karten, und zwar ohne Fahrzeuge. Die Teams müssen jeweils versuchen die Mehrzahl von wahrscheinlich drei Eroberungspunkten zu halten, um ein Match zu gewinnen.

Durch das Spielen des neuen Modus könnt ihr außerdem noch nicht genauer definierte Belohnungen freischalten. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um neue kosmetische Items:

Temporyal führt außerdem weiter aus, dass die Bezeichnung des Spielmodus in den Dateien darauf hinweise, dass Tactical Conquest dem Modus Squad Contest entspräche. Den kennen Veteranen bereits aus Battlefield 5.

Neue kosmetische Items

Unter anderem soll es wohl einen neuen Skin für Sundance und die AK-24 geben, den ihr im obigen Tweet seht. Außerdem ist es möglich, dass weitere, noch nicht veröffentlichte Cosmetics mit dem Event eingeführt werden:

Wie geht es nach dem Event weiter?

Als nächster großer Termin steht der Start von Season 3 an. Da die zweite Season am 22. November enden soll, können wir vermuten, dass Season 3 ebenfalls noch im November 2022 startet. Dort erwarten uns dann große Änderungen, wie die Rückkehr zum Klassensystem, weitere Map-Updates und natürlich neue Waffen, Fahrzeuge und mehr. Ein Entwicklervideo gibt bereits einen Vorgeschmack:

Ab Ende Oktober wird das strauchelnde Battlefield allerdings zusätzlich mit dem Release von Call of Duty Modern Warfare 2 zu kämpfen haben. Der Shooter-Konkurrent konnte gerade erst hohe Spielerzahlen in der offenen Beta verzeichnen, auch wenn er Sascha nicht vollkommen überzeugte.

Was haltet ihr von dem neuen Spielmodus des Liquidator-Events? Würdet ihr euch einen taktischeren Infanterie-Modus für Battlefield 2042 wünschen? Oder seid ihr lieber auf großen Schlachtfeldern unterwegs? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!