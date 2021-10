Eine der großen Fragen in der Shooter-Welt: Lieber Battlefield oder Call of Duty? Vor genau diese Entscheidung stellen euch die Studios hinter den großen Namen am 14. Oktober 2021. Denn zwei wichtige Reveal-Events finden genau zeitgleich statt. Wenn ihr live dabei sein wollt, müsst ihr wohl oder übel eine Front wählen.

Wir haben alle Infos, wie ihr beim Reveal eurer Wahl zuschaut und was es dort zu sehen gibt.

Battlefield 2042 zeigt Hazard Zone

Was? Hazard Zone ist ein neue Spielmodus für Battlefield 2042, der sich bisher sehr geheimnisvoll gibt. Offiziell ist kaum etwas bekannt, nur, dass Squads darin eine Rolle spielen. Leaks behaupten, soll es sich um einen kompakteren Modus handeln, bei dem ihr auf einer der bekannten Multiplayer-Maps abgesetzt werdet und dann um eure Extraktion kämpft.

Hier haben wir alle Infos der Dataminer gesammelt - bedenkt aber, dass es sich dabei um unbestätigte Aussagen handelt! Genaues erfahren wir erst morgen beim offiziellen Reveal.

Wann? Der Reveal-Trailer zu Hazard Zone soll am 14. Oktober 2021 um 17 Uhr erstmals gezeigt werden.

Wo schauen? Direkt hier bei Youtube:

Call of Duty Vanguard enthüllt die Zombies

Was? Auch der neue CoD-Teil Vanguard, der im 2. Weltkrieg spielt, bekommt wieder einen Koop-Modus mit Zombies. Und eine Verbindung zur Dark-Aether-Story aus Black Ops: Cold War ist ebenfalls bestätigt! Was genau sich bei dem Modus diesmal ändert, erfahren wir dann beim Reveal. Bisher ist nur von einem geheimnisvollen »unheimlichen Twist« die Rede.

Wann? Auch dieser Reveal findet am 14. Oktober 2021 um 17 Uhr statt.

Wo schauen? Offizieller Youtube-Kanal

Bei welchem Reveal schaltet ihr zuerst ein? Oder schaut ihr euch die Ankündigungen sowieso ganz entspannt später an?