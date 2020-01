Bald startet Kapitel 6 von Battlefield 5 und in den letzten Tagen hat der Entwickler Dice bereits einige kleinere Informationen dazu bekannt gegeben. Jetzt kündigte der offizielle Twitter-Kanal die Vorstellung des großen Updates mit dem Namen »Into the Jungle« an. Ein erstes Bild der neuen Map gibt es bereits jetzt.

Am 28. Januar 2020 ab 15 Uhr könnt ihr die Premiere Live in dem oben eingebetteten Youtube-Player verfolgen. Dann will der Entwickler sämtliche Features der Erweiterung in einem kompletten Breakdown vorstellen.

Battlefield V – Into the Jungle



Premieres tomorrow, January 28https://t.co/EP4y7lDrtJ pic.twitter.com/Ry2LRZnEhw — Battlefield V (@Battlefield) January 27, 2020

Das aktuelle Teaserbild offenbart noch nicht viel. Es zeigt eine Soldatin asiatischer Abstammung in einem Dschungel. Dazu gibt es ein erstes Bild der neuen Karte, auf dem ihr einen sehr dichten tropischen Wald seht, durch den eine Straße führt. Es sieht ganz danach aus, als konzentriere sich die Map stärker auf die Guerilla-Kriegsführung und weniger auf Fahrzeuge.

Bereits der Overview-Trailer zu Wake Island endete mit einem Teaser zu »Into The Jungle« und bestätigt diese Vermutung. Hier seht ihr ein amerikanisches Squad, das in einen Hinterhalt japanischer Dschungelkämpfer wandert.

Was erwartet uns mit Kapitel 6?

Der größte Wunsch der Fans ist nach wie vor eine Rückkehr zur alten Time-To-Kill, die der Weltkriegs-Shooter noch mit Kapitel 5 hatte. Das will »Into the Jungle« jedoch noch nicht mit seinem Release angehen. Im Fokus des Streams werden demnach die neuen Inhalte stehen:

Eine neue Dschungel-Map

Eine unbekannte Anzahl neuer Waffen

Zusätzliche Gadgets

Neues Balancing der Fahrzeuge

Wann kommt Kapitel 6 raus? Einen Release im Januar hat DICE bereits in der Vergangenheit ausgeschlossen. Allzu lange werdet ihr jedoch nicht mehr warten müssen. Denn der Entwickler erklärte bereits, dass es »mehr Informationen in der Woche, die zum Release führt«, geben wird. Eine Veröffentlichung Anfang Februar ist damit wahrscheinlich. Ein genaues Datum wird das Team voraussichtlich im Stream bekanntgeben.