Keine Chance für Camper: Neuer Leak aus Battlefield 6 zeigt die massive Zerstörung in allen Details

Spiele geben uns oft Waffen mit enormer Zerstörungskraft an die Hand, wie Raketenwerfer oder Mini-Atombomben. Während wir normalerweise unsere Gegner damit zu feinem Staub verarbeiten, wirken sich die Explosionen eher selten sicht- und spürbar auf die Spielwelt aus.

Anders macht es die Battlefield-Reihe, die unter anderem auch für ihre zerstörbaren Karten bekannt ist. Auch in Battlefield 6 werden etwa Autos, Möbel und Häuser wieder von Schüssen und Explosionen zerstört. Wie das in der aktuellen Testversion funktioniert, zeigt jetzt ein geleaktes Video.

Explosives Abrisskommando

In knapp fünf Minuten zerlegt ein Spieler kunstgerecht eine halbe Karte: Treffer mit einer Panzerabwehrrakete lassen ganze Häuserfassaden zerbröseln oder reißen große Löcher in Mauern. Die Explosionen lassen Schutt in alle Richtungen regnen, der sogar Autos, Marktstände und Straßenlaternen in der Nähe zerstört oder beschädigt.

Auch ohne schweres Gerät gibt es aber jede Menge zu zerstören. Kleinere Elemente wie Klimaanlagen, Ventilatoren oder auch Lampen zerbersten schon nach einem Treffer mit Pistole oder Gewehr.

Wer genau hinguckt, erkennt aber auch die Grenzen der Map-Zerstörung. So scheinen Waschmaschinen und manch andere Möbel quasi unzerstörbar zu sein. Auch Treppenhäuser sind offenbar sehr stabil gebaut. Hier geht es wohl darum, dass auch zerstörte Gebäude weiterhin zugänglich bleiben.

Offizielle Zerstörungs-Details

Neben den zahlreichen Leaks gibt es übrigens auch ganz offizielle Infos dazu, wie die Zerstörung im nächsten Battlefield funktioniert, nämlich aus einem Blog-Eintrag der Entwickler.

Unter anderem soll an neuen Soundeffekten erkennbar sein, ob ein Gebäude oder eine Mauer durch Beschuss tatsächlich zerstört werden kann. Fügt ihr dem Ziel Schaden zu, werden sich außerdem erste Beschädigungen zeigen, bevor eine Wand komplett einstürzt. Außerdem soll von kaputten Bauwerken auch Schutt auf dem Schlachtfeld verbleiben, der als Deckung genutzt werden kann. Davon war allerdings im Video noch nicht allzu viel zu sehen.

Wie umfassend die Zerstörung wirklich wird, erfahren wir natürlich erst im fertigen Spiel. Da Battlefield 6 aktuell noch getestet wird, kann sich bis zum Release noch einiges ändern. Der Shooter soll spätestens im ersten Viertel von 2026 erscheinen, wahrscheinlicher ist aber eine Veröffentlichung im November 2025.