Battlefield 7 bietet laut Leak wohl Vorteile durch kostenpflichtiges Premium-Abo

Obwohl nach wie vor fast keine offiziellen Infos zum neuen Battlefield bekannt sind, fördern Leaks immer mehr neue Infos zutage - zum Beispiel eine riesige Waffenliste oder Kriegsschauplätze in den USA.

Die stammen in den allermeisten Fällen aus dem Battlefield Labs Playtest, wo bereits zahlreiche Spieler die Alpha-Version spielen und den Entwicklern Feedback und wertvolle Daten liefern sollen.

Jetzt wurden Dateien entdeckt, die in Verbindung mit einem Bezahlservice oder Abonnement stehen, das Battlefield Pro genannt wird.

Viele Fans erinnert diese Bezeichnung wiederum das das alte Premium-Modell der früheren Battlefied-Spiele.

55:26 Kann Battlefield 7 noch etwas retten? Der gesamte Talk mit Fabian Siegismund

Was ist BF Pro?

Wie MP1st berichtet, verbirgt sich hinter Battlefield Pro jedoch in erster Linie ein bezahlter Battle Pass, wie er inzwischen aus vielen Multiplayer-Shootern geläufig ist: Für eine bestimmte Summe an Echtgeld schaltet man die Premium-Version des Battle Pass frei und erhält dann Zugriff auf alle Belohnungen.

Im Fall von Battlefield Pro können jedoch noch weitere Vorzüge in dem DLC-Modell enthalten sein. So ist die Rede von einem persistenten Server in Battlefield Portal, den Spieler mit Pro-Abo hosten können.

Inhalte im Überblick (Leak)

Wie die Dataminer angeben, sollen folgende Vorteile in Battlefield Pro enthalten sein:

Battle Pass: Voller Zugang zu allen Belohnungen und Extras

Sofort-Unlocks von sechs exklusiven kosmetischen Items in BF Pro

Boost von 10 Prozent auf Battle Pass XP

Hosting eines permanenten Servers in Portal

20 Tier Skips im Battle Pass

Exklusiver Bonus-Pfad im Battle Pass im Verlauf der Season

BF Pro Challenge Vault mit zusätzlichen Herausforderungen und Belohnungen

Nach Einschätzung der Dataminer, die Battlefield Pro entdeckt haben, handelt es sich um ein Abo-Modell, das mit Fortnite Crew oder dem R6 Membership von Rainbow Six: Siege vergleichbar ist.

Ob das Pro-Modell letztlich tatsächlich kommen wird, lässt sich jedoch nicht abschließend klären.

Portal 2.0 möglich

Neben den Battle-Pass-Vorteilen ist die Erwähnung von Battlefield Portal besonders auffällig. Portal wurde in BF2042 erstmals eingeführt.

Es handelt sich um einen Modus für Custom Server, auf denen User die Matches nach eigenen Regeln anpassen und gestalten oder sogar ganz eigene Varianten erstellen können.

Dabei wurden auch Waffen, Vehikel und Fraktionen aus alten Battlefield-Teilen eingeführt, sodass User beispielsweise WW2-Schlachten aus BF1942 aufsetzen konnten. Geschaffen wurde Portal vom Entwickler Ripple Effect, die auch am neuen Battlefield mitarbeiten.

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Das Erstellen eigener Server gilt als Eckpfeiler für den ursprünglichen Erfolg und die Bildung einer eingeschworenen Community rund um die Battlefield-Serie. Viele Fans wünschen sich daher eine Rückkehr dieser Funktion.

Spieler wittern Premium-Comeback

Durch Battlefield Pro fühlen sich viele Spieler außerdem an das frühere Premium-Modell von Battlefield erinnert. Der Service wurde in Battlefield 3 eingeführt und umfasste gegen Aufpreis alle späteren Addons und Map-DLCs sowie exklusive Vorteile wie die Umgehung von Server-Warteschlagen.

Der Premium Pass wurde letztmalig für Battlefield 1 verkauft. Für Battlefield 5 und BF2042 wechselte man auf ein Live-Service-Modell mit kostenlosen Erweiterungen und Battle Passes.

Dies wurde gemischt aufgenommen: Einerseits entfiel die Spaltung Spielerschaft in Zahler und Nichtzahler, wodurch DLC-Maps nicht mehr durch den Mangel entsprechender Servern obsolet wurden.

Andererseits gab es beim Content-Nachschub seit 2018 immer wieder massive Probleme – darunter schlechte Map-Qualität, zahlreiche Bugs, Balance-Probleme und lange Dürrephasen ohne neue Inhalte.