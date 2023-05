Battlefield-Entwickler wehren sich gegen Hass und Belästigung, doch wieso ausgerechnet jetzt?

Battlefield 2042 befindet sich gerade eigentlich auf einem guten Weg.

Zu sagen, Battlefield 2042 habe eine holprige Entwicklungsgeschichte, wäre wohl eine Untertreibung: Zum Release verfügte der Shooter über vergleichsweise wenige Inhalte, ließ beliebte Features aus früheren Teilen vermissen, und hatte mit schweren technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen.

Mit zahlreichen Updates und Verbesserungen ist BF 2042 heute ein deutlich besseres Spiel, dennoch müssen sich die Entwickler wohl wieder gegen persönliche Angriffe und Belästigung aus der Community wehren.

Was sagen die Entwickler?

In einer Stellungnahme gibt man an, dass es zuletzt vermehrt zur Belästigung von Mitgliedern des Entwicklerteams gekommen sei. Es wird betont, dass die Entwickler offen gegenüber konstruktiver Kritik seien, jedoch werde man die Teams vor toxischem Verhalten und Belästigung schützen. Dazu würden auch angemessene Aktionen erfolgen:

Was genau der Auslöser für den Tweet ist, bleibt unbenannt. Battlefield 2042 hatte sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert und etwa die altbekannten Klassen zurückgebracht. Das und die neue Season wurden aber von der Community eher positiv aufgenommen, was auch die Entwickler freute.

Zusammenhang zu gebanntem YouTuber?

Kurze Zeit nach der Stellungnahme meldete sich der Battlefield-YouTuber Enders mit einem kurzen Video: Er sei grundlos in Battlefield 2042 gesperrt worden.

Enders ist schon länger für seine harsche Kritik an dem Shooter bekannt, in einem kürzlichen Video diskutierte er aber die Aussagen eines einzelnen Entwicklers zum Waffenbalancing. Dabei wirft Enders ihm grenzenlose Inkompetenz vor und bleibt nicht gerade kühl und sachlich, ohne jedoch eine explizite Beleidigung auszusprechen.

In der Community kursiert nun die Behauptung, sowohl der Bann Enders, als auch die Stellungnahme der Entwickler hänge mit diesem Vorfall zusammen. Ob das tatsächlich der Fall ist, kann aber nicht mit Sicherheit behauptet werden.

Glaubt ihr, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Bann des YouTubers und der Stellungnahme der Battlefield-Entwickler gibt? Und was haltet ihr davon, wie sich Battlefield 2042 in den letzten Monaten entwickelt hat? Glaubt ihr, dass der Shooter mit Season 4 an einem guten Punkt angekommen ist? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!