Battlefield 2042 verpasst seinem Waffenarsenal schon bald ein mächtiges Upgrade

Zum Release von Battlefield 2042 kritisierten Fans unter anderem die, im Vergleich zu vorherigen Titeln, kleine Auswahl an Waffen im Shooter. Die Entwickler vergrößerten das Arsenal deshalb mit Waffen aus dem Portal-Modus. Beginnend mit Season 5 sollen diese nun deutlich vielseitiger und praktischer werden.

Was ändert sich mit Season 5?

Ihre Pläne verraten die Entwickler in einem Blog-Posting. Basierend auf den Rückmeldungen der Spielerinnen und Spieler sollen nach und nach alle Vaultwaffen in drei Bereichen überarbeitet und erweitert werden:

Modifikationen: Bisher konnten wir nur eine kleine Auswahl an festgelegten, Ära-konformen Modifikationen für Vault-Waffen auswählen. Beginnend mit Season 5 sollen auch Visiere, Schalldämpfer, Griffe und weitere Aufsätze aus dem Hauptspiel verfügbar werden.

Skins: Die Optik von Vault-Waffen ließ sich bisher nicht anpassen. Nun sollen universelle Skins wie etwa die Wald- oder Wüstentarnung auch für alle Waffen aus alten Battlefield-Titeln verfügbar sein.

Balance: Immer wieder wurde auch kritisiert, dass Vault-Waffen nicht mit dem Arsenal des Hauptspiel mithalten könnten. Die neuen Modifikationen sollen diesen Kritikpunkt angehen, außerdem will man weiter an der Balance schrauben.

Welche Waffen werden zuerst überarbeitet? Zum Release von Season 5 sollen zunächst Sturmgewehre und Scharfschützengewehre neue Modifikationen erhalten. Folgende Waffen werden damit angepasst:

ACW-R

M16A3

A-91

M416

MTAR-21

AEK-971

GOL Sniper Magnum

Welche Modifikationen werden verfügbar? Ihr könnt neue Visiere, Mündungsaufsätze, Unterlauf-Modifikationen und Griffe, sowie erweiterte Magazine installieren. Verschiedene Munitionsarten bleiben zunächst außen vor, da sie schwieriger zu integrieren seien. Für Zwei Vault-Waffen gibt es bereits eine vollständige Liste aller Modifikationen:

M16A3: MAUL Hybrid 1.5X, TV 2X, UH-1 Smart 1.5X, 8R Holo, SHAN 2.5X, Bravo 3X, M22, Covered Suppressor, Warhawk Compensator, Tactical Compensator, Arcom Tactical Muzzle Break, Champion Muzzle Break, 6KU Suppressor, Cobra Grip, BCG Light Grip, LWG grip, Rattlesnake Light Grip, STNR Laser Sight, T4 Thermal 3X, PB Heavy Suppressor, Type 4 Heavy Suppressor, Extended Magazine, LS-1 Laser Sight, Flashlight

AEK-971: XDR Holo, K8 Holo, SHAN 2.5x, Bravo 3X, M22, Raven 4X, PSO-1M3, Ghost Hybrid 1.25X, Covered Suppressor, Warhawk Compensator, Tactical Compensator, Arcom Tactical Muzzle Brake, Champion Muzzle Brake, 6KU Suppressor, Cobra Grip, LS-1 Laser Sight, Flashlight, Extended Magazine.

Season 5 von Battlefield 2042 startet voraussichtlich noch im Mai. Im Laufe der nächsten Wochen soll es dann noch Infos darüber geben, wie das Squad-Management verbessert werden soll. Wir halten euch natürlich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.