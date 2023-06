Battlefield-Rivale von nur drei Entwicklern macht auf Steam jetzt sogar den ganz Großen Konkurrenz

Es sieht simpel aus, aber BattleBit Remastered begeistert derzeit auf Steam Tausende

Dass ein Spiel auf Steam durchstartet und äußerst beliebt ist, vielleicht auch weit mehr als selbst Experten erwartet hätten, das kommt vor, wie auch BattleBit Remastered derzeit zeigt. Doch was die fast 12.000 Rezensionen, von denen 90 Prozent positiv ausfallen, nur erahnen lassen, ist das wahre Ausmaß des Erfolgs des Battlefield-Rivalen, den drei Leute im Alleingang programmiert sowie designt haben.

Denn BattleBit Remastered sticht selbst aus der Masse von Titeln heraus, die weit oberhalb ihrer erwarteten Gewichtsklasse mitspielen, konkurriert es doch in einem höchst kompetitiven Genre der Multiplayer-Shooter. Und den auf Steam meistgespielten Teil der Battlefield-Reihe (5) lässt es mit knapp viermal so viel Spielern locker hinter sich.

Über die Begeisterungsstürme, die das Spiel auslöst, berichteten wir vor Kurzem bereits.

Platz 16 der meistgespielten Spiele auf Steam

Ein Blick auf die Bestenliste zeigt das Projekt eines Dreierteams an Entwicklern auf Platz 16 der 24-Peak-Tabelle. Mehr als 60.000 Personen haben den Shooter in den vergangenen 24 Stunden also gespielt.

Und die Zahl wird noch beeindruckender, wenn wir einmal die Free2Play-Spiele gedanklich aus der Liste nehmen. In dem Fall klettert der Steamhit nämlich weit nach oben bis in die Top 10, da dann Titel wie Apex Legends, Dota 2 oder War Thunder herausfallen.

Was ist BattleBit Remastered?

Ganz einfach runtergebrochen kann der geneigte Shooter-Fan es als ein Battlefield mit simpler Grafik sehen. Derzeit ist Folgendes enthalten:

17 Maps mit zerstörbaren Umgebungen

Matches für 32, 64 und 128 Spieler pro Seite

Integrierter Voice-Chat

8 verschiedene Spiel-Modi

6 Klassen mit speziellen Skills

39 verschiedene Waffen und Waffen-Customization mit vielen Attachments

13 Fahrzeuge

Aber da es sich um einen Early-Access Titel - wenn auch um einen bereits sehr funktionalen und spielbaren - handelt, wird noch einiges folgen. Weitere Details dazu findet ihr in diesem Artikel bei uns.

Seid ihr auch schon im BattleBit Remastered-Fieber? Oder schreckt euch die Optik dann doch ab, egal wie gut das Spiel dahinter ist? Wenn dem nicht so ist und ihr schon fleißig die schlichte Umgebung effektvoll zerlegt, schreibt uns doch gerne mal euren Eindruck von dem Steam-Überraschungshit in die Kommentare!