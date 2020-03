In Battlefront 2 gibt es jetzt eine Corona-Aktion – dank Reddit?

In Star Wars: Battlefront 2 startet eine XP-Aktion: Bis zum 27. März 2020 erhaltet ihr doppelte Erfahrungspunkte, am Wochenende zum 28. März sogar dreifache. Das ist wohl der aktuellen Coronavirus-Pandemie zu verdanken - während Reddit ebenfalls nicht ganz unschuldig daran zu sein scheint. In einem Tweet wendet sich der Community Manager von DICE an die Spieler.

Auf die Frage, was der genaue Grund für eine so lange Aktion sei, antwortete Walker: »Die Leute sitzen zuhause fest. Wir können die Welt nicht ändern, aber wir können das Spielen für sie ein bisschen angenehmer machen«.

We're turning on x2 Experience in Star Wars Battlefront II up until March 27, and then it'll be a x3 Experience weekend.



