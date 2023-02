Bei Steam sind gerade 15 großartige Spiele saftig reduziert

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Spiele sich davon lohnen, ist manchmal ziemlich unübersichtlich. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche die aktuellen Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele der Titel so günstig wie nie zuvor.

Kaum ist der Valentinstag vorbei, fliegen wieder die Fäuste. Zumindest auf Steam. Denn diese Woche gibt es besonders viele Fighting-Spiele stark reduziert. Auch für solche, die gleich einer ganzen Horde an Gegnern die Stirn bieten wollen, ist gesorgt. Mögt ihr es lieber etwas entspannter? Kein Problem, auch dafür gibt's das Passende im Steam Sale.

Highlight der Woche: Back 4 Blood

Genre & Release: Koop-Shooter | 12. Oktober 2021

Koop-Shooter | 12. Oktober 2021 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 14,99 statt 59,99 Euro

75 Prozent reduziert | 14,99 statt 59,99 Euro Angebot gilt bis zum: 20. Februar 2023

20. Februar 2023 Hier geht’s zum Angebot

0:58 Back 4 Blood: Das neue Left 4 Dead mit anderem Namen stimmt auf den Release ein

Back 4 Blood stammt zwar von den Entwicklern von Left 4 Dead, fühlt sich jedoch in seinen Grundzügen ein wenig anders an. Wer das akzeptiert, bekommt einen soliden und inzwischen umfangreichen Zombie-Koop-Shooter mit flüssigem Gameplay und vielen spaßigen Elementen. Dies setzt allerdings voraus, dass ihr Freunde habt, mit denen ihr es spielen könnt. Denn wie immer gilt, dass Koop-Shooter mit fremden Team-Partnern frustrieren können. Und Bot-Partner sind halt, naja, Bots.

In der Welt von Back 4 Blood erwarten euch acht spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, viele verschiedene Waffen und Upgrades, abwechslungsreiche Maps und massenweise Gegner inklusive einiger Bossmonster.

2:13 Neue Erweiterung für Back 4 Blood hat Endzeit-Stimmung wie Fallout oder Mad Max

Weitere spannende Spiele im Sale

Brotato: Ein Arena-Shooter-Roguelite, bei dem ihr als Kartoffel Horden von Feinden mit Waffen und Upgrades vom Feld pflügt. Ist das womöglich auch der Grund, weswegen Kartoffeln die beliebtesten Feldfrüchte sind? (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 4 Euro)

Coromon: Ein monstersammel-RPG im Pixel-Look und anpassbarem Schwierigkeitsgrad. Die aktuell vermutlich beste PC-Alternative zu Pokémon. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Dragon Ball Xenoverse 2: Ein Fighting-Spiel mit einer gehörigen Portion an RPG-Elementen in der Welt von Dragon Ball Z. (Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 7,50 Euro)

Mortal Kombat 11: Der neueste Ableger der brutalsten Fighting-Spielereihe aller Zeiten, bei dem ihr nicht nur ordentlich auf die Mütze geben könnt, sondern auch etwas über das Innere des menschlichen Körpers erfahrt. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro)

2:42 Arnold Schwarzenegger ist im neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11 als der Terminator zurück

Ride 4: Eine realistische Motorrad-Simulation mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen und Rennen auf Strecken in der ganzen Welt. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro)

RPG Maker MZ: Mit diesem Tool-Kit könnt ihr kinderleicht eigene Rollenspiele im Pixel-Look entwickeln und die Projekte anderer Hobby-Entwickler spielen. (um 45 Prozent reduziert auf 43 Euro)

Teardown: Bei dieser Überfallsimulation mit Voxel-Optik plant ihr in einer vollkommen zerstörbaren Umwelt Raubzüge und versucht diese anschließend umzusetzen. (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 16 Euro)

10:20 Teardown - Test: Dieser Abriss-Sandkasten macht Michi wieder zum Spielkind

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition: Eines der größten Rollenspiel-Meisterwerke aller Zeiten. Durch unzählige Mods bietet es inzwischen unendlichen Content. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

theHunter: Call of the Wild: Eine realistische Jagdsimulation, bei der ihr wahlweise mit euren Freunden oder alleine auf die Pirsch gehen könnt. (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

The King of Fighters 15: Der neueste Ableger der King-of-Fighters-Reihe bietet euch unzählige spielbare Kämpfer und den klassischen 3 Vs. 3 Teamkampf. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Two Point Campus: Baut und verwaltet euren eigenen Campus und sorgt für aberwitzige Kursangebote, damit wenigstens virtuelle Studenten etwas lernen. (Tiefstpreis: um 30 Prozent reduziert auf 28 Euro)

1:40 Two Point Campus: Die Uni-Simulation zeigt ihre verrückten Studienfächer im Releasetrailer

Untitled Goose Game: Ein Stealth-Slapstick-Sandbox-Game, bei dem ihr als Gans durch die Welt watschelt und dem einen oder anderen Menschen jeglichen Nerv raubt. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 8 Euro)

Vampire Survivors: Der Roguelite-Hit von 2022 lässt euch Millionen von Gegnern niedermetzeln und besitzt trotz des simplen Spielprinzips mehr Inhalt als der Knochen-Keller von Dracula. (um 20 Prozent reduziert auf 4 Euro)

X4: Foundations: Eine der komplexesten Weltraum-Simulationen auf Steam. Ihr könnt euer eigenes Schiff bauen, verwalten und damit reisen sowie mit NPCs handeln, kommunizieren und kämpfen. (um 50 Prozent reduziert auf 25 Euro)

2:11 X4: Kingdom End - die bis dato größte Weltraum-Sandbox wird 2023 mächtig aufgebohrt

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Seid ihr euch nicht sicher, ob ihr euer Geld vielleicht lieber für kommende neue Spiele sparen solltet? Ja, welche Titel kommen denn überhaupt dieses Jahr noch raus? Die Antwort dazu bekommt ihr in unserem Hub zu den wichtigsten Spiele-Releases 2023.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt und gespielt? Was haltet ihr von den Fighting-Spielen? Schreibt's in die Kommentare!