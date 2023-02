Bei Steam sind gerade 12 tolle Spiele besonders günstig

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Spiele sich davon lohnen, ist manchmal ziemlich unübersichtlich. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche die aktuellen Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele der Titel so günstig wie nie zuvor.

Sicher ist, dass es jede Woche auf's neue einen Steam Sale mit echten Highlights gibt. Welche das sind, ist dabei wie immer offen. Dieses Mal sind es allerdings vor allem die Welten der Spiele, die offen sind (ha, ha). Und wir können versprechen, die Angebote sind noch brillianter als diese Überleitung.

Highlight der Woche: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Genre & Release: Action | 18. November 2022

Rabatt & Preis: 33 Prozent reduziert | 33,50 statt 50 Euro

Angebot gilt bis zum: 16. Februar 2023

1:37 Spider-Man: Miles Morales gibt's seit kurzem für PC, seht hier den neuen Trailer

In Miles Morales, der Fortsetzung zu Marvel’s Spider-Man, schlüpft ihr in die Rolle von (wer hätte es anders erwartet) Miles Morales, einem Teenager aus New York. Als neuer Spider-Man prügelt und schwingt ihr euch mit bioelektrischen Attacken, einer Tarnfähigkeit und vielen weiteren Skills durch die amerikanische Metropole und bekämpft das Böse.

Besonders Leute, denen Open-World-Spiele häufig zu lang und umfangreich sind, sollten sich Insomiac Games Meisterwerk genauer anschauen. Mit einer Spielzeit von acht Stunden für die Story sowie knapp zehn weiteren Stunden für andere Aktivitäten, fällt es relativ kurzweilig aus. Wer gerne deutlich mehr Zeit in einer Welt verbringt, der wird mit diesem Spiel möglicherweise nicht glücklich werden.

Falls ihr euch noch unsicher seid, empfehlen wir euch unseren Test zum Spiel:

25 13 Spider-Man: Miles Morales Ein großartiges Erlebnis, aber zu einem hohen Preis

Weitere spannende Spiele im Sale:

Ancestors: The Humankind Odyssey - In diesem Open-World-Spiel erlebt ihr durch das Erforschen und Erkunden eurer Umwelt die Entwicklung vom Affen zum Menschen. Ein Survival-Spiel der anderen Art, denn sterben gehört zum Fortschritt. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Blasphemous - Eine anspruchsvolle Mischung aus Metroidvania und Soulslike: Gottlos, bestialisch und zeitweise so abartig, wie ein 2D-Spiel im Pixel-Look nur sein kann. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 6 Euro)

2:06 Gameplay-Trailer zeigt das brutale & düstere Soulslike Blasphemous

Gang Beasts - Dieses Party-Spiel lässt sich in vier Worten beschreiben: Albern, brutal, bunt und geleehaltig. (Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

Gloria Victis: Medieval MMORPG - Ein mittelalterliches MMORPG mit Fokus auf Realismus, einer von den Spielern getriebenen Wirtschaft und PvP. (Um 50 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Mittelerde: Schatten des Krieges - In diesem Open-World-Spiel im Herr-der-Ringe-Universum infiltriert ihr Mordor und stellt eigene Armeen auf, um die Herrschaft zu erlangen. (Um 85 Prozent reduziert auf 6 Euro)

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - In diesem Kampfspiel übernehmt ihr die Rolle verschiedener Charaktere aus dem Narut-Universum und stampft übermächtige Gegner in den Boden. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 6 Euro)

Return to Monkey Island - Der neueste Serienableger der größten Point-&-Click-Serie aller Zeiten. Dank der Rückkehr des originalen Serienschöpfer gibt's eine grandiose Geschichte und viele Lacher. (Tiefstpreis: um 25 Prozent reduziert auf 17 Euro)

11:05 Return to Monkey Island - Test-Video zur tollen Adventure-Fortsetzung

Sea of Thieves - Stellt euch ein Piratenleben vor, fügt eure Freunde und Seemannsgarn hinzu, nehmt den Skorbut weg und voilà: Ihr habt Sea of Thieves. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Sonic Frontiers - Erstmals könnt ihr Sonics hohe Geschwindigkeit in einer offenen Spielwelt ausnutzen. Gebremst werdet ihr höchstens durch Kämpfe und anspruchsvolle Jump-and-Run-Passagen. (Tiefstpreis: um 30 Prozent reduziert auf 42 Euro)

22:09 Sonic Frontiers: Seht jetzt 20 Minuten aus unserer Testversion

Stoneshard - Ihr spielt einen Söldner in einer rundenbasierten, herausfordernden und offenen Spielwelt im Pixel-Look. Euer ehrenvolles Ziel ist es, reich zu werden. (Um 40 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Symphony of War: The Nephilim Saga - Rundenbasiertes 2D-RPG mit Super-Nintendo-Charme, einer umfangreichen Kampagne und vielen unterschiedlichen Charakterklassen. (Tiefstpreis: um 33 Prozent reduziert auf 13 Euro)

Es gibt noch weitere Highlights im aktuellen Steam Sale. In diesem Artikel empfehlen wir euch sieben weitere Open-World-Spiele, die aktuell bei Steam stark reduziert sind.

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Seid ihr euch nicht sicher, ob ihr euer Geld vielleicht lieber für kommende neue Spiele sparen solltet? Ja, welche Titel kommen denn überhaupt dieses Jahr noch raus? Die Antwort dazu bekommt ihr in unserem Hub zu den wichtigsten Spiele-Releases 2023.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Wenn ja, was haltet ihr davon? Welches ist euer Highlight? Was haltet ihr von Spielen mit Pixelgrafik? Schreibt's in die Kommentare!