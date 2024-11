Bei Steam sind jetzt 7 richtig spannende Spiele so günstig wie nie zuvor

Auf Steam bekommt ihr gerade unter anderem Astroneer so günstig wie noch nie.

In den Geschäften stehen schon seit August Lebkuchen und Adventskalender bereit. In den Innenstädten werden die Weihnachtsmärkte aufgebaut und auch wir leidenschaftlichen Videospiel-Liebhaber müssen uns so langsam auf die besinnlichste Zeit des Jahres vorbereiten. Was kommt uns da besser gelegen als die wöchentliche Midweek-Madness?