Neu bei Steam: In diesem Shooter baut ihr eine Basis und fahrt sie direkt ins Gefecht

Passend zur Hitze draußen verschlägt es euch diese Woche in die Wüste.

Die kommende Steam-Woche ist keine für die ganz großen Blockbuster, aber dennoch gibt's den ein oder anderen spannenden Release. Zwischen einer absurden Age-of-Empires-Rückkehr auf den PC und einem neuen Arena-Shooter mit Mechs à la Titanfall sticht vor allem ein Spiel heraus.

Highlight der Woche: SAND: Raiders of Sophie

0:58 Exklusiv: Sand ist ein Shooter wie kein anderer, dem Walker sei Dank

Autoplay

Genre: Extraction-Shooter | Entwickler: Hologryph, TowerHaus | Release: 22. Juni 2026 (Steam / Early Access)

SAND: Raiders of Sophie ist ein PvPvE-Extraction-Shooter, der nicht einfach nur den nächsten Tarkov-Aufguss geben will.

Stattdessen schickt euch das Spiel auf den namensgebenden Wüstenplaneten Sophie, wo ihr riesige wandelnde Festungen steuert. Diese mechanischen »Trampler« sind gleichzeitig Basis, Fahrzeug, Stauraum und Waffe – und genau das gibt dem Spiel sofort ein deutlich anderes Profil als Genre-Kollegen wie Tarkov oder Arena Breakout.

Dazu gibt's natürlich Gefechte gegen andere Spieler, Loot-Plünderzüge durch Ruinen und das besondere Setting irgendwo zwischen »Wild Wild West« (kennt den noch jemand?) und Steampunk.

Wo ist der Haken? Der ursprünglich geplante Launch lief im Vorfeld alles andere als glatt. Erst wurde das Spiel verschoben, dann wurde der geplante Vollrelease in einen Early-Access-Start umgewandelt.

Der Grund: Serverprobleme, unausgegorene Balance und weitere Baustellen, die im letzten öffentlichen Test deutlicher sichtbar wurden, als den Entwicklern wohl lieb war. Wer hier heute einen blitzsauberen Release erwartet, sollte lieber einen Gang herunterschalten und vor dem Kauf erste User Reviews auf Steam abwarten.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 22. Juni

Dark Scrolls – Fantasy-Action-Plattformer mit Roguelite-Elementen, Koop-Modus und Pixel-Optik.

Cozy Cleaner – Ein entspanntes Aufräum- und Putzspiel, in dem ihr verwüstete Zimmer nach Katzenchaos wieder in Ordnung bringt.

Pawsome Resort (Early Access) – Life-Sim-Mix rund um ein Tierhotel, Farming, Crafting und Dorfalltag. Sehr cozy, sehr niedlich.

Dienstag, 23. Juni

Deer & Boy – Ein poetischer Platformer über die Beziehung zwischen einem Jungen und einem Rehkitz – beschreibt sich selbst als »Trickfilm zum Spielen«.

Age of Empires Mobile: PC Edition – Ja, das ist wirklich die PC-Version des Mobile-Ablegers von Age of Empires. Klassische AoE-Fan dürften eher skeptisch bleiben – unser Test bezeichnet den Clash-of-Clans-Klon mit AoE-Anstrich als »gierigen Griff ins Klo«.

1:27 Echtzeit-Strategie für unterwegs: Ein neues Zeitalter für Age of Empires, das nicht allen gefällt

Dimhaven - The Lost Source – First-Person-Mystery auf einer verlassenen Insel mit Retro-80er-Flair, Knobeleinlagen und Fokus auf Atmosphäre.

Moldwasher – Noch ein Aufräumspiel, in dem ihr als Lebensmittel-Held gegen Schimmel, Dreck und nervige Fliegen vorgeht.

Disc Golf Masters – Disc Golf ist im Grunde Golf mit Frisbees, und genau daraus macht Disc Golf Masters ein eigenes Sportspiel.

Mittwoch, 24. Juni

EMPULSE – 6v6-Shooter mit Wallruns, Greifhaken und Mechs. Wer Splitgate vermisst und Titanfall mag, bekommt hier einen ziemlich offensichtlichen Kandidaten.

Donnerstag, 25. Juni

DEAD OR ALIVE 6 Last Round – Die überarbeitete Fassung von DOA 6 bringt den bekannten Kader, zusätzliche Figuren und neue Features zurück.

Nun … das Sommerloch ist da, das können wir diese Woche wirklich nicht schönreden. Schreibt uns dennoch mal in den Kommentaren, ob ein Release diese Woche für euch interessant ist. Und wenn ihr keine Neuerscheinung verpassen wollt: Schaut nächste Woche wieder vorbei, dann gibt es den nächsten Überblick über alles, was sich auf Steam lohnt.