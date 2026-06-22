Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Epic greift nach der Steam-Krone: Rettungs-Update soll jetzt schaffen, was hunderte Gratis-Spiele nicht konnten

Epic baut seinen Launcher von Grund auf neu: Launcher V2 soll bis zu 6,5-mal schneller werden und Steam endlich ernsthaft Konkurrenz machen.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
22.06.2026 | 11:22 Uhr

Alan Wake 2 ist eins der bekanntesten Exklusivspiele, mit denen euch Epic in seinen Store locken möchte. Alan Wake 2 ist eins der bekanntesten Exklusivspiele, mit denen euch Epic in seinen Store locken möchte.

Epic gibt seit Jahren Spiele für lau heraus – und trotzdem starten die meisten von euch danach brav wieder Steam. Genau diesen Reflex will der Konzern jetzt mit einem kompletten Neubau seines Launchers durchbrechen.

Auf dem Unreal Fest in Chicago hat Epic die Katze aus dem Sack gelassen und einen Plan präsentiert, der ambitioniert klingt: Der Epic Games Launcher soll von Grund auf neu gebaut werden – und dabei deutlich schneller werden, als ihr es bislang gewohnt seid.

Video starten PLUS 38:29 Epic Games Store vs. Steam: Fakten, Zahlen und ein Fazit

Endlich Steam-Features im Epic Games Store

Der Umbau hört auf den Namen Launcher V2: Laut internen Tests von Epic startet die neue Version aus dem Kaltstart im Schnitt fünfmal schneller als die aktuelle. Beim Zurückholen aus dem System-Tray verspricht Epic sogar eine durchschnittlich 6,5-mal schnellere Rückkehr zur Spielebibliothek.

Schnelligkeit ist allerdings nur die halbe Miete. Um Steam wirklich Konkurrenz zu machen, fehlten dem Epic Games Store bislang elementare Komfort- und Community-Funktionen, die bei Valve seit über einem Jahrzehnt zum Standard gehören.

Das neue Update-Paket liefert hier eine ganze Palette an Features, die viele von euch schon lange gefordert haben:

  • Endlich könnt ihr eure Avatare festlegen und ein öffentliches Nutzerprofil einrichten – aktuell könnt ihr nur die Erfolge eurer Freunde sehen.
  • Geschriebene Nutzer-Reviews direkt von anderen Spielern halten, zusätzlich zur bereits vorhandenen Sternewertung, Einzug in den Store.
  • Entwickler können ihre Patch Notes künftig direkt im Launcher veröffentlichen.
  • Ein Hardware-Check soll euch direkt im Launcher verraten, wie gut ein Spiel auf eurem Rechner laufen wird.
  • Universeller Controller-Support, egal ob Xbox- oder PlayStation-Gamepad.
  • Ihr sollt bei unterstützten Spielen selbst entscheiden können, welche Teile ihr herunterladen möchtet, um gezielt Speicherplatz zu sparen. Den Anfang macht hier das hauseigene Fortnite.
1
Jurassic Park: Wenn ihr bei 43 Minuten und 12 Sekunden anhaltet und den PC-Bildschirm anschaut, seht ihr einen versteckten Hinweis auf Spielberg [Best of GameStar]
von Nils Raettig
2
Streaming-Frust treibt Verkaufszahlen: Hersteller meldet 10.000 Prozent Plus bei Blu-rays
von Martin Brinkmann
3
Mit einem besonderen Ventilator komme ich seit Jahren kühler durch den Sommer – und er kostet keine 25 Euro
von Duy Linh Dinh

Epic hat in den vergangenen Jahren hunderte Millionen Dollar in Exklusivtitel und Geschenke investiert, um Marktanteile zu gewinnen. Doch die Taktik hat nur bedingt gefruchtet – die Leute kaufen ihre Vollpreistitel am Ende doch lieber bei Steam, wo sie ihre Freunde und ihre über Jahre aufgebaute Spiele-Bibliothek haben.

Was haltet ihr von den angekündigten Änderungen? Kann euch ein besserer Launcher dazu bewegen, künftig öfter im Epic Games Store einzukaufen, oder bleibt ein anderer Launcher für euch weiterhin die unangefochtene Nummer eins? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (19)
Kommentare(24)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor einer Stunde

Epic greift nach der Steam-Krone: Rettungs-Update soll jetzt schaffen, was hunderte Gratis-Spiele nicht konnten

vor 7 Stunden

Neu bei Steam: In diesem Shooter baut ihr eine Basis und fahrt sie direkt ins Gefecht

vor einem Tag

Nein, ich habe keinen Sonnenstich: About Fishing ist wirklich so merkwürdig

vor einem Tag

Blue Prince hat 2025 nicht nur mich umgehauen – jetzt bekomme ich bei Rivage dasselbe Kribbeln in den Fingern

vor 2 Tagen

Steam wird gerade von Klagen überrollt, aber Gabe Newell kauft sich erstmal ein Haus für schlanke 70 Millionen US-Dollar
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Rekord: Koenigsegg-Nachbau im Kleid aus 330.000 Klemmbausteinen fährt 111 kmh   1

vor 34 Minuten

LEGO-Rekord: Koenigsegg-Nachbau im Kleid aus 330.000 Klemmbausteinen fährt 111 km/h
Claude Guillemot, der mit seinen vier Brüdern 1986 Ubisoft gründete, kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben   10     2

vor 37 Minuten

Claude Guillemot, der mit seinen vier Brüdern 1986 Ubisoft gründete, kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben
Ihr habt im Gothic Remake Nervensäge Mud umgebracht? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch   3     1

vor einer Stunde

Ihr habt im Gothic Remake Nervensäge Mud umgebracht? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch
Apples »schwere Geschütze«: In den nächsten 20 Monaten soll sich das iPhone radikal verändern

vor einer Stunde

Apples »schwere Geschütze«: In den nächsten 20 Monaten soll sich das iPhone radikal verändern
mehr anzeigen