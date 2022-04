Bei Steam und Epic sind am Wochenende 3 Spiele kostenlos

Das Wochenende ist da und hat wie immer Gratisspiele und Free Weekends im Gepäck! Diese Woche gibt es zwei geschenkte Spiele und ein kostenloses Wochenende bei Steam und Epic. Wir listen euch alle Gratis-Angebote für den PC auf, die ihr über Samstag und Sonntag spielen beziehungsweise dauerhaft herunterladen könnt.

Amnesia: Rebirth gibt es dauerhaft geschenkt

Amnesia: Rebirth ist der dritte Teil des Horror-Hits Amnesia: The Dark Descent. In Rebirth begebt ihr euch auf eine archäologische Mission in der algerischen Wüste 1937. Wie der Name schon verrät, fehlt euch jedoch ein großer Teil eurer Erinnerung und so steigt ihr immer tiefer hinab in die dunkle Geschichte des Horror-Adventures. Wie bereits im ersten Teil kommen Rätsel, Schleichpassagen und Survival-Mechaniken wie langsam aufgebrauchtes Lampenöl und Streichhölzer zum Einsatz.

Wie bekommt ihr es? Amnesia sichert ihr euch, indem ihr auf der Shopseite das Produkt für 0 Euro eurem Warenkorb hinzufügt. Danach gehört es für immer euch und ihr könnt es jederzeit herunterladen.

Angebot gilt bis : 28. April 2022 um 17 Uhr

: 28. April 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Riverbond gibt es dauerhaft geschenkt

Wer nach Amnesia eine Abkühlung braucht, der kann sich außerdem Riverbond gratis sichern. In dem Hack&Slay mit hübschem Minecraft-Look durchforstet ihr Dungeons in neun verschiedenen Welten, bekämpft Kreaturen und hebt Schätze. Das geht entweder allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern - wahlweise sogar im Splitscreen für eine entspannte Rune Couch-Koop.

Wie bekommt ihr es? Riverbond sichert ihr euch, indem ihr auf der Shopseite das Produkt für 0 Euro eurem Warenkorb hinzufügt. Danach gehört es für immer euch und ihr könnt es jederzeit herunterladen.

Angebot gilt bis : 28. April 2022 um 17 Uhr

: 28. April 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Elder Scroll Online könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Selbst wer bisher nicht viel mit MMOs anfangen konnte, findet in ESO möglicherweise ein neues Zuhause. Denn der Online-Ableger strotzt vor Singleplayer-Tugenden wie außergewöhnlichen Quests und unvergesslichen Charakteren. Falls ihr euch bisher nie durchringen konntet, ESO mal auszuprobieren, dann könnt ihr das jetzt das ganze Wochenende völlig kostenlos nachholen.

Und wenn ihr noch Unterstützung beim Einfinden in die neue Welt braucht, dann findet ihr bei uns hilfreiche Guides für Einsteiger und Rückkehrer:

Wie bekommt ihr es? Um die Probephase von ESO zu starten, besucht einfach die Aktionsseite und wählt dort »Spiel starten«. Dann könnt ihr die Gratisversion herunterladen und für den Testzeitraum spielen.

Angebot gilt bis : 26. April um 17 Uhr

: 26. April um 17 Uhr Plattform: Steam

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im April weitere Gratisspiele abstauben. Unter anderem den Rollenspielklassiker Oblivion:

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt im April den Plattformer Pankapu geschenkt. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns doch in die Kommentare!