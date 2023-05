CoD-Entwickler gestehen: Eine der beliebtesten Maps ist "in Wahrheit ein Unfall"

Die Cod-Map »Shipment« erfreut sich großer Beliebtheit, doch eigentlich sollte sie nie online spielbar sein.

Jeder CoD-Fan hat Karten, die er liebt und welche, die man lieber vor dem Raketenstart in Nuketown platzieren würde. Shipment ist definitiv eine Karte, die bei vielen Spielerinnen und Spielern auf sehr viel Gegenliebe stößt. Aber wer hätte gedacht, dass die Karte in dieser Form eigentlich nie erscheinen sollte und die Veröffentlichung in Wirklichkeit ein Unfall war?

Was ist passiert?

In einem Interview mit Dexerto hat der Multiplayer Design Director von CoD Modern Warfare (2007) zugegeben, dass die Veröffentlichung von Shipment eigentlich nur ein Versehen war. Ursprünglich sollte die kleine und simple Karte nur für den lokalen Splitscreen-Modus erscheinen.

Kaum verwunderlich, denn durch die Größe (oder eher kleine) endet die Map im 6v6 nicht selten in einem Massaker, bei dem die Anzahl der gelaufenen Schritte und die der getätigten Kills nur unwesentlich voneinander abweichen. Hier erfahrt ihr, warum die Karte trotzdem so beliebt ist.

0:40 CoD Modern Warfare 2: Trailer stellt die neue Map Shipment vor

Shipment war während der Entwicklung des Spiels nur in der Karten-Rotation, um mit ihr Testungen durchzuführen. Eigentlich sollte sie vor dem Release 2007 entfernt werden. Als sie dann versehentlich veröffentlicht wurde, gab es kein Zurück mehr . Ein erfreulicher Unfall, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.

Was haltet ihr von Shipment und habt ihr sie schon in Modern Warfare 2 ausprobiert? Welche ist eure liebste Karte und welche könnt ihr so überhaupt nicht ab? Und welches Call of Duty hat eurer Meinung nach die besten und welches die schlechtesten Schlachtfelder? Eure Meinung würde uns wirklich interessieren, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!