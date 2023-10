Bellwright, die spannende Städtebau-Survival-Sandbox im Mittelalter, hat einen Termin

0:40 Bellwright: Das Mittelalter-Survival-Aufbau-Strategiespiel verrät seinen EA-Release

Schärft eure Axt oder euer Schwert und poliert eure Rüstung! Im Dezember sollten alle Möchtegernkriegsherren oder rebellisch veranlagten Damen dort draußen bereit für den Marsch ins Mittelalter sein!

Wann kommt Bellwright? Im Dezember 2023 erscheint der Titel in den Early-Access auf Valves Plattform, Steam. Und 2024 soll das Mittelalter-Survival-Aufbau-Strategiespiel auch für Konsolen erscheinen.

Was ist Bellwright?

Bellwright will vereinen, was getrennt schon Spaß bereitet und euch einen Aufstieg vom Jäger oder Holzfäller bis zum Herrscher über ganze Ländereien mitsamt Armee erleben lassen. Wir stellten euch den Titel bereits vor einiger Zeit kurz vor. Aber in kurz erklären wir euch auch an dieser Stelle, was ihr von dem Spiel erwarten könnt.

Ihr startet alleine. Doch euer Ziel ist das Kommando über ganze Armeen und die Regierungsgewalt über eine stetig wachsende wie prosperierende Mittelalter-Stadt. Hierfür tut ihr Folgendes:

Bauen und expandieren : Errichtet Gebäude, sammelt Ressourcen und erweitert die Infrastruktur der Stadt, um neue Siedler aufzunehmen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

: Errichtet Gebäude, sammelt Ressourcen und erweitert die Infrastruktur der Stadt, um neue Siedler aufzunehmen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Überlebe : Meistert die Herausforderungen der Umwelt und wehrt Bedrohungen ab.

: Meistert die Herausforderungen der Umwelt und wehrt Bedrohungen ab. Bildet Allianzen : Interagiert mit anderen Fraktionen im Spiel, schmiedet Allianzen und handelt mit Ressourcen.

: Interagiert mit anderen Fraktionen im Spiel, schmiedet Allianzen und handelt mit Ressourcen. Enthülle Geheimnisse: Entdeckt verborgene Geheimnisse, die die Möglichkeit geben, neue Technologien und Vorteile freizuschalten.

Übrigens: Belagerungswaffen gibt es wohl zum Early-Access-Release noch nicht, die sollen aber laut den Entwicklern noch kommen.

28:29 Bellwright: Schaut euch 30 Minuten Gameplay des kommenden Mittelalter-Survivalspiels an

Wer entwickelt Bellwright?

Die Entwickler hinter Bellwright sind keine Unbekannten, leider schließt das Negatives ein: Donkey Crews erstes Projekt ist, nachdem sie sich aus einer Reihe von Moddern aus der Mount-and-Blade-Community gegründet hatten, Last Oasis.

Der Titel ist bis heute, nachdem er im März 2020 in den Early Access gestartet ist, immer noch nicht regulär erschienen und die Wertungen auf Steam tendieren derzeit abwärts. Manche werfen den Entwicklern direkt vor, sie hätten das Projekt verlassen und würden sich nun einfach neuen Dingen zuwenden.

Das muss freilich nichts Schlechtes für Bellwright heißen, aber ihr solltet die gesamte Geschichte kennen, wenn ihr gewillt seid, dem Mittelalterspiel eine Chance zu geben.

Was sagt ihr zu Bellwright? Gefällt euch die Grafik? Habt ihr die Demo beim zurückliegenden Steam Next Fest selbst ausprobiert? Übernehmen sich die Entwickler eurer Meinung nach mit dem gewählten Ansatz von kleinst bis riesig? Spielt die Situation rund um Last Oasis für euch eine Rolle, wenn ihr an Bellwright denkt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!