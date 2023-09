In diesem Mittelalter-Survivalspiel arbeitet ihr euch von der ersten Holzhütte bis zur eigenen Armee hoch

Bellwright will euch einen Mittelalter-Spielplatz erster Güte bieten.

Die augenscheinlichen Vorbilder für Bellwright sind klanghaft: Die Mount and Blade-Serie, Medieval Dynasty, RimWorld, Kingdom Come: Deliverance. Das Mittelalter-Survival-Aufbau-Strategiespiel will vieles vereinen, was getrennt schon Spaß bereitet und euch einen Aufstieg vom kleinen Jäger oder Holzfäller bis zum Herrscher über ganze Ländereien mitsamt Armee erleben lassen.

Worum geht es in Bellwright?

Im Kern hat Bellwright zu Beginn viel mit Größen des Genres wie Medieval Dynasty oder eben isometrischen Aufbauspielen wie Valheim oder auch Banished gemeinsam. Ihr müsst in einer grafisch aufwendig in Szene gesetzten mittelalterlichen Welt überleben, indem ihr Tiere jagt, Pflanzen anbaut, Ressourcen sammelt und erste Gebäude einer Siedlung errichtet.

Mit der Zeit gesellen sich NPCs dazu, denen ihr Aufgaben zuweist oder die ihr im Kampf kommandieren könnt. So erwächst aus eurer kleinen Zelle im Wald eine Rebellion, während der ihr der Krone Territorien mittels der Gewalt ihre Armeen abnehmt, neue Fähigkeiten erlernt und Außenposten gründet. In dieser Zeit wird aus eurem zu Anfang bescheidenen Fähigkeitenpool dank diverserer helfender Hände in der Summe eine Sammlung von wahrhaft meisterhaften Ausmaß.

Vom Lehrling zum Meister: Zentral sollen vor allem auch die Fähigkeiten eurer männlichen und weiblichen Gefährten sein, da nicht nur jeder für sich Schwerpunkte mitbringt, sondern sie auch Meister ihres Faches werden - einerlei ob Bogenschütze, Schwertkämpfer, Baumeister, Farmer oder Handwerker.

Die Liste an Versprechungen der Entwickler auf Steam ist lang und liest sich beeindruckend.

Das folgende Video gibt euch reichlich Gelegenheit, Gameplay aus einer frühen Phase eines Spielstandes in der schicken Welt von Bellwright zu erleben. In erster Linie seht ihr, wie das Sammeln von Ressourcen, die Interaktion mit NPCs sowie der Aufbau einer initialen Siedlung aussieht.

Wer entwickelt Bellwright?

Die Entwickler hinter Bellwright sind keine Unbekannten, leider schließt das Negatives ein: Donkey Crews erstes Projekt ist, nachdem sie sich aus einer Reihe von Moddern aus der Mount-and-Blade-Community gegründet hatten, Last Oasis.

Der Titel ist bis heute, nachdem er im März 2020 in den Early Access gestartet ist, immer noch nicht regulär erschienen und die Wertungen auf Steam tendieren derzeit abwärts. Manche werfen den Entwicklern direkt vor, sie hätten das Projekt verlassen und würden sich nun einfach neuen Dingen zuwenden.

Das muss nichts Negatives für Bellwright heißen, aber es sollte im Hinterkopf bleiben, wenn der ein oder die andere gewillt ist, ihnen hier oder bei Last Oasis eine Chance zu geben.

Wer ganz allgemein nicht genug vom Mittelalter als Setting für Spiele aller Art hat, der sollte sich natürlich das seit Langem in Entwicklung befindliche Manor Lords nicht entgehen lassen.

7:34 Manor Lords: Wir durchstreifen unsere eigene Mittelalter-Siedlung in der Third-Person

Bisher gibt es keinen offiziell veröffentlichten Releasetermin für Bellwright. Es bleibt also erstmal nur eines zu tun: Abwarten. Aber aktuell ist die Liste an jüngst erschienen Hits, mit Perlen wie Baldur's Gate 3, Diablo 4 oder Starfield, allein ja schon ellenlang, also viel Spaß!

Und? Was sagt ihr zu Bellwright? Gefällt euch die Grafik? Habt ihr die Demo beim zurückliegenden Steam Next Fest selbst ausprobiert? Übernehmen sich die Entwickler nach eurer Meinung hier mit diesem Ansatz von kleinst bis riesig? Spielt die Situation rund um Last Oasis für euch eine Rolle, wenn ihr an Bellwright denkt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!