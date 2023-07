Berühmter Streamer verteidigt From Software energisch gegen scharfe Grafik-Kritik

Die Mechs von Armored Core 6 sehen offenbar nicht allen Fans schick genug aus.

Nach über 10 Jahren kehrt Armored Core mit einem sechsten Teil namens Fires of Rubicon zurück. Für Freunde von Mech-Spielen ist das natürlich erst einmal eine großartige Nachricht, war das Genre in den letzten Jahren doch nicht gerade außergewöhnlich erfolgreich. Vereinzelt gibt es zwar auch Kritik an der Grafik, für den berühmten Streamer Asmongold ist diese jedoch vollkommen unangebracht.

Gameplay ist das, was zählt

Asmongold, der vor allem durch Videos zu World of Warcraft bekannt wurde, nimmt in seinem Stream Bezug auf ein Video des YouTubers Fextralife, der Armored Core 6 selbst spielen durfte. Dieser stellt in seinem Video fest, dass die Grafik des Spiels für ihn ein wunder Punkt sei. Seiner Meinung nach könnte sie besser sein, und der Entwickler From Software müsse irgendwann den Sprung zur Unreal Engine 5 machen , um keine Spielerinnen und Spieler zu verlieren.

In wenigen Minuten legt Asmongold seine Meinung zu dem Thema da. Er führt mehrere Argumente an, warum die Grafik von Armored Core 6 seiner Meinung nach kein entscheidender Punkt sei:

Da Mech-Spiele in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich waren, hat From Software keine wirkliche Konkurrenz und definiert selbst, was für ihr Spiel wichtig ist.

Gameplay steht in Spielen eigentlich immer an erster Stelle, Grafik ist nur zweitrangig. Zum Beweis zeigt der Streamer die beliebtesten Spiele auf Twitch, unter ihnen etwa GTA 5, League of Legends, Valorant und Fortnite. Sie alle sind nicht wegen ihrer besonders modernen Grafik bekannt, oder haben schon einige Jahre auf dem Buckel.

Armored Core 6 hat vielleicht nicht die aufwendigste Grafik für ein modernes Spiel, doch das Design und der Grafik-Stil sind sehr gut, auch darauf kommt es mehr an, als auf die Grafik an sich.

Den kurzen Clip von Asmongold könnt ihr euch hier unten selbst angucken:

Was sagen Spielerinnen und Spieler?

Es scheint, als würden die meisten Fans ebenfalls nicht viel auf die Grafik des Spiels geben. Selbst in den Kommentaren des Videos von Fextralife sind sich die Fans weitgehend einig, dass ihnen Armored Core 6 gut genug aussieht, der visuelle Stil ihnen gefällt, und sie flüssiges Gameplay spektakulären Explosionen vorziehen. So schreibt etwa AshwinRani:

Vielleicht denke ich das als Einziger, aber ich mag eigentlich die ältere Grafik in Spielen wie Elden Ring oder diesem hier [Armored Core 6]. Selbst in einem Mech-Spiel muss sie für mich nicht außergewöhnlich gut sein, damit es immersiv für mich ist. Wenn ich andere Mechs und Maschinen bekämpfe, sind mir flüssige Kämpfe wichtiger. Ich hätte lieber reibungsloseres Gameplay, als das alles super toll aussieht, während ich kaum 30 FPS habe, während ich nur von A nach B laufe.

Was wir nach dem Anspielen von Armored Core 6 halten und weitere spannende Artikel lest ihr hier:

Wie wichtig ist euch die Grafik in Spielen? Habt ihr nur Titel auf der Festplatte, die eure teure Raytracing-Grafikkarte voll ausnutzen? Spielt ihr nur textbasierte Abenteuer oder 16-Bit-Rollenspiele? Oder ist es - sehr wahrscheinlich - etwas dazwischen? Und was erwartet ihr euch von Armored Core 6? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!