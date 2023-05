Vergessener, aber sehr cooler Mech-Shooter Hawken kommt zurück, diesmal rein für Singleplayer

Hawken Reborn bringt die Stärken des Quasi-Vorgängers für Solisten zurück.

Es gibt einige unverrückbare Wahrheiten in der Welt. Dass zwei und zwei vier ergeben, dass Ananaspizza in die Hölle gehört, dass Indiana Jones bei Teil drei hätte aufhören sollen - und dass es verdampft nochmal zu wenige gute Mech-Spiele gibt!

Doch aktuell gibt es ein paar Lichtblicke. Neben Dauerbrennern wie Mechwarrior 5 steht 2023 beispielsweise das ziemlich opulente Armored Core 6 an - und Hawken kehrt zurück! Moment mal, Hawken , werden jetzt einige von euch denken, weil der Mech-Shooter ziemlich in Vergessenheit geraten ist.

Hawken war nie der ganz, ganz große Fang, obwohl die Free2Play-Multiplayer-Schießerei von 2012 bis 2018 (auf dem PC) eine ziemlich lange Lebenszeit vorweisen kann. Die Prämisse war damals schon so eingängig wie attraktiv: ein paar flotte Mechs ballern sich den Lack von der Haube, bis ein Team gewinnt.

Jetzt soll der Shooter mit neuer Ausrichtung zurückkehren: Als Hawken Reborn spricht Publisher 505 eine neue Zielgruppe an, nämlich Singleplayer-Fans.

Was wird Hawken Reborn für ein Spiel?

Hawken Reborn will eine reine PvE-Singleplayer-Erfahrung bieten. Ihr steuert einen Mech durch allerlei Missionen, zerballert andere Mechs, nehmt Haupt- und Nebenaufträge an, um Upgradematerialien zu farmen, die euren Mechs noch mannigfaltigere Möglichkeiten verschaffen, andere Robos zu verschrotten. Zudem will das Spiel eine Open World bieten. Einen ersten Gameplay-Eindruck bekommt ihr hier:

0:35 Hawken Reborn: Der Mech-Shooter kündigt im Trailer seine Rückkehr an

Anders als eher simulationslastige Mech-Spiele wie Mechwarrior setzte Hawken immer schon auf Geschwindigkeit, war eine Zwischenstufe zwischen einem komplett arcadigen Gundam Evolution und echten Simulationsschwergewichten. Also irgendwo im Fahrwasser eines Titanfall 2. An dieser Gewichtung hält auch Hawken Reborn fest.

Das Spiel startet am 17. Mai 2023 in Steams Early Access. Zum Launch könnt ihr sechs Singleplayer-Missionen spielen, die dann nach und nach erweitert werden. Der Early Access soll voraussichtlich anderthalb Jahre dauern, das Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklung, stellt euch also auf eine entsprechende Erfahrung ein.