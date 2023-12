»Bro, so funktioniert Wasser« - Beschwerde eines Warzone-Streamers geht nach hinten los

Unter Wasser sind wir in Warzone und im echten Leben relativ sicher vor Beschuss.

In CoD Modern Warfare 3 und natürlich auch auf der neuen Warzone-Map Urzikstan können wir auch unter Wasser manche Waffen abfeuern - aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Vielleicht war es diese Neuerung, die den Streamer Faze Santana verwirrt hat. Denn auf Twitter (inzwischen X genannt) beschwert er sich über ein Problem, das eigentlich keines ist. Die Community reagiert entsprechend amüsiert.

Funktioniert wie vorgesehen

Wir kennen es wohl alle: Gerade wenn wir in Multiplayer-Spielen verlieren, ist es verlockend, die Schuld bei einer Spielmechanik, einem Bug oder der schlechten Internetverbindung zu suchen. So war auch Santana überzeugt, er habe einen Fehler im Spiel gefunden, nachdem er in Warzone das Zeitliche gesegnet hatte:

Hey, Sledgehammer Games und Raven Software, bitte schaut euch mal das Wasser an. Es scheint, als könnte man nicht mehr auf Leute schießen, wenn sie tief genug tauchen?

Unter dem Post sammelten sich schnell Antworten, die den Irrtum des Streamers richtigstellten. Sogar eine der auf Twitter als Faktencheck eingeführten Community-Anmerkungen ziert inzwischen die Beschwerde von Santana. Die Aussage bleibt überall ähnlich:

Tatsächlich sei es ja physikalisch korrekt, dass die Geschosse unter Wasser schnell an Kraft und Geschwindigkeit verlieren würden und so keinen Schaden mehr anrichten. Außerdem handle es sich nicht um einen Bug, sondern um eine bewusste Entscheidung der Entwickler. Das bestätigt auch die CoD-Entwicklerin Karine mit der simplen Antwort: Funktioniert wie vorgesehen .

Natürlich können es sich viele Spielerinnen und Spieler nicht verkneifen, sich ein wenig über den Post lustig zu machen. So schreibt etwa Peak:

Bro hat herausgefunden, wie Wasser funktioniert.

Und Just Wayne kommentiert:

Hey, meine Kugeln fliegen nicht um die Ecke, bitte schaut euch das mal an.

Ganz ohne Augenzwinkern empfehlen viele Fans auch eine Episode von Mythbusters , in der das Verhalten von Geschossen unter Wasser getestet wird. Hier zeigt sich, dass gerade großkalibrige Waffen, deren Munition mit hoher Geschwindigkeit fliegt, unter Wasser nicht sehr effektiv sind. Wenn ihr sehen wollt, wie ein Kaliber-50-Gewehr auf einen Pool schießt, dann schaut euch dieses YouTube-Video an.

Wusstet ihr schon, wie sich die Geschosse aus Handfeuerwaffen unter Wasser verhalten oder seid ihr ähnlich überrascht, wie wahrscheinlich Santana es ist? Findet ihr es richtig, dass Modern Warfare 3 an dieser Stelle einigermaßen realistisch ist oder sollte man eurer Meinung nach auf tauchende Gegner schießen können? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!