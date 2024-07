Beta-Termin von CoD Black Ops 6 bekannt, aber diesmal ist eine Sache anders als all die Jahre zuvor

Die Termine für die Testphasen stehen fest und ihr könnt alle dabei sein.

Die Starttermine der Beta-Testphasen für Call of Duty: Black Ops 6 stehen fest!

Vorbesteller und Abonnenten von Microsofts Game Pass können bereits vom 30. August bis zum 4. September 2024 in die Early-Access-Version des Shooters reinstarten. Vom 6. bis zum 9. September findet anschließend die Open Beta statt, die sich an alle Spielerinnen und Spieler richtet. Aber hier enden die guten Nachrichten nicht.

11:59 Gameplay-Reveal: Wir haben Black Ops 6 gesehen und es sieht GUT aus!

Beide Testphasen sind auf allen Plattformen verfügbar

Anders als es in vorherigen CoD-Teilen der Fall war, werden die Betas nicht zeitexklusiv auf PlayStation-Systemen laufen. Egal auf welcher Plattform ihr das Spiel also vorbestellt habt oder den Game Pass nutzt, ab dem 30. August könnt ihr Blacks Ops 6 auf Herz und Nieren testen.

Bereits Ende August können die ersten von euch Black Ops 6 unter die Lupe nehmen. Bildquelle: Activison Publishing Inc.

Ihr könnt beispielsweise das versprochene, innovative »Omnimovement-System« testen, wodurch eure Charaktere besonders beweglich sein sollen. Euch stehen außerdem eine Vielzahl von neuen Karten, Ausrüstungen und Waffen zur Verfügung.

Habt ihr die Vault Edition vorbestellt, erhaltet ihr zudem exklusiven Zugriff auf vier Operator-Klassen aus dem Jäger-gegen-Gejagte-Operator-Paket mit allen fünf Waffen aus der Meisterkunst-Waffensammlung. Mehr Infos könnt ihr im offiziellen CoD-Blog nachlesen.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024. In der Solo-Kampagne taucht ihr in das Jahr 1991 ein, das haufenweise Intrigen und Spionage-Action in den unterschiedlichsten Kulissen bereithält, wie das eisige Nordrussland, die Küsten des Mittelmeers oder Washington. Mehr dazu findet ihr in unserem Exklusiv-Bericht oben in der Box.

Im Multiplayer könnt ihr euch dann auf 16 Maps in zwei PvP-Modi austoben und euch im rundenbasierten Zombie-Modus mit zwei eigenen Maps durch Horden von Untoten ballern.

Seid ihr schon hyped auf das neue Black Ops? Werdet ihr die Betas auseinandernehmen oder wartet ihr lieber auf den finalen Release?