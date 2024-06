Call of Duty: Black Ops 6 ändert sein Prestige-System drastisch: So funktioniert’s

Black Ops 6 kehrt beim Prestige-System zu den Serienwurzeln zurück. Wir erklären euch, auf was ihr euch beim Aufleveln und Freischalten einstellen dürft.

Prestige gehört zu Call of Duty wie Mayo auf Pommes: Seit dem allerersten Modern Warfare konntet ihr im Multiplayer nach dem Hochleveln in den Prestige Mode wechseln, um vor euren Kumpels und Kumpelinen mit speziellen Emblemen zu protzen. Fast 20 Jahre später hat dieses Prestige-System viele Änderungen und Iterationen durchlaufen, einige davon mögen die Fans, andere nicht.

Das neue Call of Duty: Black Ops 6 zieht hier die wahrscheinlich dickste Linie seit über 10 Jahren: Klassisches Prestige kehrt endlich zurück. Und wir erklären euch im Detail, was das heißt.

Wie funktionierte Prestige bisher?

In Modern Warfare 2 und im aktuellen Modern Warfare 3 läuft das Prestigen quasi nebenher. Ihr levelt euren Spielerrang durch fleißiges Zocken aufs Maximallevel 55, steigt automatisch in die Prestige-Sphären auf und … levelt dann halt weiter. Mit jeder neuen Season steigt das Level Cap des erreichbaren Prestige-Levels, aktuell liegt es irgendwo jenseits von Level 600. Alle 50 Stufen steigt euer Prestige-Rang und ihr schaltet neue Challenges mit neuen Calling Cards frei. Denn wir alle lieben Calling Cards.

Wie funktioniert Prestige in Black Ops 6?

In Black Ops 6 wirkt sich Prestigen deutlich drastischer aus. Wie in den ganz alten Call of Dutys oder auch in Hunt: Showdown müsst ihr aktiv entscheiden, ob ihr einen Prestige-Rang aufsteigen wollt.

Sobald ihr das Maximallevel von 55 erreicht, könnt ihr euch dafür entscheiden, Prestige zu aktivieren.

Sobald ihr Prestige seid, werden alle eure Freischaltungen zurückgesetzt. Ihr müsst also sämtliche Knarren und Aufsätze erneut freischalten.

Außerdem levelt ihr erneut von Stufe 1 auf Level 55.

Sobald ihr das Maximallevel wieder knackt, könnt ihr die nächste Prestige-Stufe aktivieren.

Es gibt zehn Prestige-Level, die ihr erreichen könnt. Jeder Prestige-Rang gewährt euch neue exklusive Belohnungen, wahrscheinlich reden wir da wie auch bei MW3 von Calling Cards oder eventuell auch Skins oder Blaupausen für eure Waffen.

Wichtig: Sobald ihr Prestige-Level 10 erreicht (also zehnmal alle 55 Stufen erklommen habt), wird eine Art Prestige Master Modus freigeschaltet. Hier könnt ihr dann weitere 1.000 Level erklimmen, um noch mehr Belohnungen freizuschalten.

Anders als bei den CoDs der letzten Jahre wird dieses System vollständig zum Launch verfügbar sein. Die Devs haben uns klar vermittelt: Wir wollen die Leute nicht künstlich einschränken, indem wir die Levelgrenzen alle drei Monaten zum Start neuer Seasons hochsetzen.

Was haltet ihr vom neuen alten Prestige-System? Genau richtig, weil back to the roots oder rollt ihr eher mit den Augen, zehnmal sämtliche Waffen neu freischalten zu müssen? Schreibt uns die Antwort gerne in die Kommentare, wir schicken euer Feedback dann per Brieftaube zu Activision.