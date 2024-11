Über 400.000 Spieler: Die Beta von Monster Hunter Wilds geht auf Steam steil - so macht ihr mit

Monster Hunter Wilds hebt ab und kann schon in der Beta beeindruckende Spielerzahlen vorweisen.

Dass Monster Hunter eine treue Fanbase hat und auch der nächste Titel der Reihe einige Spieler anlocken wird, war vorherzusehen. Innerhalb weniger Stunden aber über 400.000 Menschen für die Beta von Monster Hunter Wilds zu begeistern, das ist schon eine beachtliche Leistung.

Zu Höchstzeiten waren es laut SteamDB genauer gesagt 463.000 gleichzeitige Spieler, die auf die Jagd gingen - und das nur auf Steam. Dabei läuft die Vorab-Aktion auch auf PS5 und Xbox Series. Außerdem die Beta hat gerade erst angefangen!

Das sind die ersten Meinungen

Allgemein kann gesagt werden: Monster Hunter Wilds scheint bei den meisten Spielern sehr gut anzukommen. Wer sich durch die Meinungen auf Reddit und Co wühlt, findet dort einige positive Kommentare wie folgenden von CanadianVikingrl:

Ich persönlich denke, dass sie die besten Mechaniken und Features von beiden Spielen (World und Rise) genommen und in ein Spiel gepackt haben, es ist bisher fantastisch. Keine Beschwerden hier.

Besonders bildlich bringt es OnlsaughtCasuality42 auf den Punkt, wieso die Beta so überzeugt:

Man merkt, dass sie die ›lebendige, atmende Welt‹ noch doppelt so stark ausarbeiten wollten und das sieht man auch. Ich erinnere mich genau, wie ich neben einem Rudel dieser Gürteltier-ähnlichen Stachelmonster entlanggeritten bin und eines davon ist eine Klippe hinuntergefallen (und mein Depp ist aus irgendeinem Grund gefolgt). Zu meinem Entsetzen wurde der arme Kerl von einem Rudel Ameisenspinnenmonstern zerfleischt (oder zumindest sah es danach aus, ich bin nicht besonders lange geblieben). Es war krass, aber auch verdammt cool.

Komplett kritiklos bleibt es aber sicher nicht, der Großteil der Diskussion dreht sich nämlich um die Technik. Xrizzer beschreibt folgendes Problem:

Alles von der Beta ist aus meiner Sicht großartig, außer die Performance. Die Jagd hat so viele FPS-Drops und da habe ich nur alleine gekämpft.

Auch spielerisch gibt es aus der ein oder anderen Ecke Beschwerden. Für Sephilash und VirtualDread sind die Treffer mit den Waffen nicht mehr so schön schwer und wuchtig, Smol Cthulhu beschwert sich zusätzlich über die schwachen Heiltränke und KawaiiAngel-chan hat mit einer besseren Auflösung gerechnet.

24:44 Monster Hunter Wilds wird für Diskussionen sorgen

So könnt ihr mitspielen

Den Zugang bekommt ihr ganz unkompliziert: Bei Steam findet ihr auf der Shop-Seite von Monster Hunter Wilds unter den Preisen der unterschiedlichen Versionen den Beta-Test. Klickt hier auf Zugriff anfordern - keine Sekunde später lässt sich Wilds bereits herunterladen. Ähnlich unkompliziert sieht es bei Playstation und Xbox aus. Da Wilds nicht auf der Nintendo Switch erscheinen wird, gibt’s dort natürlich auch keine Beta.

Die offene Beta läuft noch bis zum 4. November, ihr habt also das gesamte Wochenende Zeit. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird dann der Zugang um 4 Uhr wieder geschlossen. Ihr könnt dort euren Charakter erstellen, spielt eine frühe Story-Quest und jagt zusätzlich eine Doshaguma-Herde. Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025.