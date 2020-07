Beta-Zugang zu Hyper Scape: Alles zu Drops & Download

Ubisoft will den Battle-Royale-Markt erobern! Vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Mit Hyper Scape steht uns demnächst ein neuer Shooter bevor, der in unserer kurzen Anspiel-Session schon mal einiges richtig gemacht hat.

Nun steht die erste technische Beta-Phase an, für die sich jeder Spieler anmelden kann - vorausgesetzt, ihr verbringt eure Zeit gerne auf Twitch. Wie genau die Anmeldung abläuft und welche Optionen euch zur Verfügung stehen, erklären wir in diesem Artikel.

So funktioniert die Anmeldung

Um euch für die Beta zu registrieren, braucht ihr Twitch. Klingt erstmal kurios, Ubisoft folgt damit aber einer neuen Strategie, mit der sie die Streaming-Plattform mehr ins Marketing miteinbeziehen wollen. Folgt am besten diesen Schritten:

Twitch und Uplay verbinden: Zunächst müsst ihr eure beiden Konten auf den jeweiligen Plattformen miteinander verbinden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft.

Zunächst müsst ihr eure beiden Konten auf den jeweiligen Plattformen miteinander verbinden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft. Hyper Scape im Stream auf Twitch schauen: Dazu müsst ihr Streamern zusehen, die eine Vorab-Version von Ubisofts neuem Battle Royale zwischen dem 02. Juli 18 Uhr und dem 08. Juli 08:59 Uhr spielen. Achtet bei der Wahl eures Streamers unbedingt darauf, dass er oder sie Drops aktiviert hat, denn diese sind essentiell für die Anmeldung zur Beta. Glücklicherweise könnt ihr dieses Kriterium direkt unter dem jeweiligen Stream erkennen. Dort steht dann der Tag »Drops aktiviert«.

Dazu müsst ihr Streamern zusehen, die eine Vorab-Version von Ubisofts neuem Battle Royale zwischen dem 02. Juli 18 Uhr und dem 08. Juli 08:59 Uhr spielen. Achtet bei der Wahl eures Streamers unbedingt darauf, dass er oder sie Drops aktiviert hat, denn diese sind essentiell für die Anmeldung zur Beta. Glücklicherweise könnt ihr dieses Kriterium direkt unter dem jeweiligen Stream erkennen. Dort steht dann der Tag »Drops aktiviert«. Mit ein wenig Glück seid ihr dabei: Solltet ihr einen Twitch-Drop während dem Ansehen eines Streams bekommen, werdet ihr von der Seite darüber benachrichtigt. Mithilfe des Keys, den ihr dann in eurem Inventar findet, könnt ihr euch nun auf der offiziellen Website von Hyper Scape für die Beta registrieren.

Auch Uplay+ ist eine Option: Mitglieder von Ubisofts eigenem Abo-Service können ebenfalls Zugriff auf die Keys erhalten. Laut Ubisoft sollt ihr einfach euren Vault überprüfen, um festzustellen, ob ihr darauf zugreifen könnt.

Auf Twitch könnt ihr den Stream sogar mitgestalten: Um mehr Zuschauer zu gewinnen und den Hype für Hyper Scape zu steigern, hat sich Ubisoft am Battle Royale The Darwin Project orientiert. Die Zuschauer können beim Ansehen aktiv am Spiel teilhaben und das Gameplay für den Streamer beeinflussen. Das äußert sich dann zum Beispiel durch veränderte Schwerkraft oder unbegrenzte Munition.

Gaming as a Spectacle: Ubisofts Vorgehensweise in Bezug auf die Verknüpfung von Releases und der Streaming-Plattform Twitch wird am Beispiel von Hyper Scape besonders deutlich. Wir haben uns die Situation zum Anlass genommen, einen näheren Blick darauf zu werfen und zu erklären, wie Twitch jetzt schon unsere Spiele verändert (Plus-Content).