Mit Beyond Blue schraubt Entwickler E-Line Media an einem Erkundungsspiel, das ganz in der Tradition ihres Alaska-Platformers Never Alone steht. Statt den Inuit-Stamm Iñupiat kennenzulernen, tauchen wir ab in den Ozean. Dafür arbeitet E-Line mit Wissenschaftlern und der BBC zusammen, die bisher unveröffentlichtes Material ihrer Doku-Reihe »Unser blauer Planet« zur Verfügung stellen.

Als Leiterin eines Forschungsteams untersuchen wir in der nahen Zukunft die Ozeane. Ausgerüstet mit der modernsten Technik, drehen wir jeden subaquatischen Stein um und beobachten das Getümmel aus Korallen, Fischen und anderen Meereslebewesen.

Kein Survival, aber Ressourcen sind begrenzt

Neben einer stringenten Erzählung soll auch das Ressourcenmanagement eine gewichtige Rolle spielen. Spieler sollen vor der Wahl stehen, welche Beobachtungen sie machen und welche Probe sie während einer Expedition nehmen. Sich alles in Ruhe anschauen, geht also nicht. Während des Spielens lassen sich dann die angesprochen Doku-Schnipsel freischalten, die mehr Informationen über die Unterwasserwelt preisgeben.

Zeitgleich zur Ankündigung von Beyond Blue veröffentlichten die Macher einen ersten Trailer. Dort und auf der dazugehörigen Steam-Seite nennt man Anfang 2019 als den angepeilten Veröffentlichungstermin.

