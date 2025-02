Epic verschenkt jetzt gerade ein eindrucksvolles Singleplayer-Spiel zum Abschalten und Entspannen

Epic schickt euch diese Woche auf einen gemtüichen Tauchgang – und das, wie immer, kostenlos.

Wenn ihr Lust auf eine entspannte Auszeit in einer atemberaubenden Unterwasserwelt habt, dann solltet ihr jetzt im Epic Games Store vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich ab sofort Beyond Blue kostenlos abstauben – ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer, das euch die Tiefen des Ozeans erkunden lässt.

Was ist Beyond Blue?

2:07 Beyond Blue - Teaser-Trailer zum Unterwasser-Erkundungsspiel

Beyond Blue ist ein Adventure mit Fokus auf Erkundung, das euch in die Rolle einer Meeresforscherin versetzt, die mit modernster Technik das Leben unter Wasser dokumentiert. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und BBC-Studios entwickelt, bietet das Spiel eine realistische und gleichzeitig entspannende Darstellung des Meeres.

Statt Action oder Survival-Elementen steht hier das ruhige Erkunden im Vordergrund. Ihr schwimmt durch riesige Unterwasserlandschaften, begegnet majestätischen Walen und entdeckt farbenfrohe Korallenriffe, alles untermalt von einem stimmungsvollen Soundtrack.

Wenn euch Subnautica zu gruselig ist, aber ihr trotzdem die Faszination des Ozeans erleben wollt, dann könnte Beyond Blue genau das Richtige für euch sein. Sorgen um Sauerstoffvorräte oder Tiefseemonster müsst ihr euch hier definitiv nicht machen.

Wie immer ist das Angebot zeitlich begrenzt. Ihr könnt Beyond Blue ab dem 8. Februar um 17 Uhr bis zum 15. Februar um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store herunterladen und dauerhaft behalten.

Lohnt sich der Download?

Wenn ihr nach einem stressfreien Spielerlebnis sucht, das euch buchstäblich in eine faszinierende Welt eintauchen lässt, dann ist Beyond Blue eine klare Empfehlung. Bei Steam kommt der Titel auf 87 Prozent positive User Reviews.

Besonders gelobt wird, dass die Kombination aus entspannter Atmosphäre und wunderschönen Meereslandschaften das Spiel zu einer besonderen Erfahrung macht – perfekt zum Abschalten nach einem langen Tag. Also, Taucherbrille auf und ab ins Meer!