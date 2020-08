Beyond Skyrim: Stellt den Mod-Teams eure Fragen!

Beyond Skyrim ist die wohl größte Mod für Bethesdas Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim. Sieben Regionen, sieben unterschiedliche Teams und eine Vision: Die Grenzen von Himmelsrand öffnen und die Spieler in vollkommen neue Abenteuer in der Elder-Scrolls-Welt werfen.

Jede der sieben Mods soll eine eigenständige Geschichte erzählen und Skyrim-Fans eine riesige Welt zum Erkunden und Entdecken bieten. Nähere Infos zum Projekt Beyond Skyrim hat euch unsere Kollegin Géraldine in einer Übersicht zusammengefasst:

Wir werden mit den Mod-Teams sprechen - und ihr habt die Gelegenheit, eure Fragen loszuwerden! Interessiert ihr euch für den Entwicklungsprozess? Oder wollt ihr Näheres zu den einzelnen Regionen und Provinzen erfahren? Dann schreibt uns jetzt eure Fragen direkt in die Kommentare oder in unseren Discord-Channel.

