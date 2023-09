Damit Vampire Bloodlines 2 doch noch ein Erfolg wird, ist dem neuen Entwickler ein Aspekt wichtiger als alles andere

Bloodlines 2 will das Jäger-Gefühl von Vampiren eindrucksvoll vermitteln.

Bloodlines 2 ist unter den meistgewünschten Spielen auf Steam - kein Wunder also, dass der Wechsel des verantwortlichen Studios für etwas Unruhe unter Fans gesorgt hat.

In einem Entwicklertagebuch erklärt das Studio nun, welcher zentrale Aspekt Bloodlines 2 trotz vorangegangen Widrigkeiten zu einem Erfolg machen sollen - nämlich das Vampir-Gefühl.

»Fühlt euch wie ein Vampir«

Zugegeben, dass ein Rollenspiel in dem es um Vampire geht, ein solches Gefühl vermitteln möchte, ist nicht sonderlich überraschend.

Doch angesichts der holprigen Entwicklungsgeschichte dürfte es viele Fans interessieren, wie das neue Studio The Chinese Room Bloodlines 2 zu einem Erfolg machen möchte.

Spieler sollen sich buchstäblich »wie Jäger der Nacht« fühlen - und das gilt nicht nur für die Kämpfe. Die Vampir-Spielmechaniken sollen auch bei typischen RPG-Elementen, wie dem Finden einer Schlüsselkarte, auf Vampir-Art funktionieren:

Wir haben eine Regel eingeführt, dass auch Herausforderungen außerhalb der Kämpfe nur mit Vampirkräften zu lösen sind; wir wollen es anspruchsvoll halten.

Beim Kampfsystem orientierte man sich zunächst beim beliebten Schleich- und Meuchel-Spiel Dishonored, empfand das vorsichtige Vorgehen aber als unpassend für einen Vampir.

The Chinese Room möchte Vampire stattdessen als furchtlose Jäger inszenieren, die ihre Beute in der Nacht jagen.

13:27 Vampire: Bloodlines 2 - Video: Darum sind die Fans besorgt - Video: Darum sind die Fans besorgt

Ein Vampir in Bloodlines 2 zu sein, soll sich in den Action-Sequenzen mächtig anfühlen und sogar etwas Morbides haben: »Mit dem Essen spielen« sei intern ein geflügeltes Wort geworden, das das Spielgefühl von Bloodlines 2 am besten einfange, so die Macher.

Wie geht es weiter?

In der ersten Oktoberwoche soll es schon den nächsten Eintrag im Entwicklertagebuch geben. Dabei soll es sich um die Geschichte und die Atmosphäre in Bloodlines 2 gehen. Eine fesselnde Story und große Entscheidungsfreiheit standen schon beim Vorgänger ganz hoch im Kurs bei den Fans.

Manche Fans des Vorgängers stehen Bloodlines 2 angesichts der chaotischen Entwicklungsgeschichte vorsichtig gegenüber. Was müssen die Entwickler eurer Meinung nach tun, damit ihr euch wirklich als Vampir fühlen könnt? Schreibt eure Meinung und eure Wunschvorstellungen als »Jäger der Nacht« gerne in die Kommentare!