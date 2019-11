Take-Two gibt Hinweise auf Sequels zu GTA, Bioshock & Mafia

In seinem neuesten Geschäftsbericht gibt der Publisher Take-Two Hinweise darauf, dass er »Sequels zu seinen größten Serien« plant. Genaue Titel nennt er dabei nicht, allerdings gehören zu den bekanntesten Marken der Firma neben GTA auch Bioshock, Mafia und XCom.

Eine komplett neue Reihe kommt: Diese Ansage führt Take-Two fort und spricht zudem von einer neuen Marke, die sich derzeit in Entwicklung befindet. Details wie das Genre oder gar ein Name finden abermals keine Erwähnung.

Wie steht es um Take-Two-Spiele?

Der neueste Release des Publishers ist Red Dead Redemption 2, das am 5. November für den PC erschien und damit der erste nicht-konsolen-exklusive Teil der Red-Dead-Reihe ist. Allerdings kämpft der Titel derzeit noch mit einigen technischen Problemen.

Grand Theft Auto 5 hingegen erhält weiterhin Updates für seinen Multiplayer-Modus GTA Online. Die letzte größere Erweiterung namens »The Diamond Casino & Resort« erschien im Juli 2019 und lässt euch das gleichnamige Casino erwerben und betreiben.

Bioshock erhielt seine letzten Inhalte mit Episode 2 von Bioshock Infinite: Burial at Sea im Jahr 2014. Im Jahr 2016 erschien zudem noch eine Sammlung mit allen Teilen namens Bioshock: The Collection. Die Webseite Kotaku will zudem von einem neuen Bioshock-Projekt namens Parkside gehört haben.

Mit Mafia 3 erschien der letzte Teil der Mafiosi-Reihe im Oktober 2016. Seitdem gab es keinerlei neue Informationen. Und auch um X-Com wurde es seit dem Release von War of the Chosen im Jahr 2017 ruhig, obwohl dessen Endsequenz einen weiteren Teil anteaserte.

